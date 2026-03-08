Manca poco all'inizio del Grande Fratello Vip e oggi, 8 marzo, è stato svelato tutto il cast. Sui profili social del reality, infatti, sono state postate brevi clip dei 16 personaggi famosi che tra un paio di settimane varcheranno la soglia della porta rossa. Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi su Antonella Elia e Adriana Volpe, invece un nome a sorpresa è quello del rapper Gionny Scandal.

Tutti i nuovi inquilini della casa

Le porte della casa del Grande Fratello si riapriranno il 17 marzo, ma in queste ore è stato ufficializzato il cast della nuova edizione.

A partecipare al reality che nei prossimi mesi sarà condotto da Ilary Blasi, saranno in 16: sui social, infatti, sono state pubblicate le clip di presentazione dei personaggi famosi che hanno accettato di mettersi in gioco in uno dei programmi più seguiti e commentati della televisione italiana.

Tra i futuri inquilini della casa ci sono sia vecchie conoscenze del format che volti nuovi, ma il gruppo è composto esclusivamente da uomini e donne che in passato sono stati protagonisti di almeno un'altra trasmissione (non ci sono persona comuni).

Chi partecipa al Grande Fratello Vip

Il cast del Grande Fratello Vip 2026 è composto da 16 concorrenti, equamente divisi tra uomini e donne.

A varcare la soglia della porta rossa il 17 marzo, dunque, saranno: l'attrice e comica Francesca Manzini, la showgirl Paola Caruso, il maestro di ballo Raimondo Todaro, il musicista Renato Biancardi, il dj Raul Dumitras (noto per la partecipazione a Temptation Island con Martina De Ioannon), la politica Alessandra Mussolini, l'imprenditore Giovanni Calvario ("star" di L'amore è cieco), la conduttrice Adriana Volpe, l'ex tronista Nicolò Brigante, l'influencer Lucia Ilardo (anche lei ex di Temptation), l'opinionista Antonella Elia, la modella Barbara Prezia, il rapper Gionny Scandal, l'attore comico Dario Cassini, l'influencer Ibiza Altea e l'illusionista Marco Berry.

Due settimane al debutto su Canale 5

La prima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda martedì 17 marzo, quindi mancano meno di due settimane al ritorno di Ilary Blasi alla guida del reality di Canale 5.

Ad affiancare la presentatrice in studio saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, opinioniste della nuova edizione.