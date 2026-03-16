La nuova edizione del Grande Fratello Vip è già entrata nel vivo: a pochi giorni dall'Open House, Ibiza Altea e Raul Dumitras hanno avuto il primo battibecco davanti alle telecamere. La ragazza si è lamentata di alcune facce che il dj avrebbe fatto alle sue spalle in cucina, e poi lo ha accusato di voler creare teatrini solo per stare al centro dell'attenzione.

Il motivo della discussione

Anche se nella casa ci sono ancora solo quattro concorrenti, le dinamiche sono già partite: a poco più di 24 ore dall'ingresso di tutti gli inquilini (nel corso della puntata del 17 marzo), c'è stata la prima lite dell'ottava edizione del Grande Fratello Vip.

Come mostrano diversi video che stanno circolando sui social, Ibiza non ha nascosto il suo fastidio per alcune facce che Raul avrebbe fatto mentre lei stava cucinando.

Pare che il dj avrebbe storto il naso quando ha saputo che la compagna d'avventura stava cuocendo le patate con la buccia, e lei si sarebbe accorta di tutto.

Tra i due c'è stato un breve ma acceso confronto davanti alle telecamere, e la ragazza non ha risparmiato critiche e frecciatine a Dumitras.

Prime scintille al Grande Fratello Vip

"Sei venuto qui per fare il teatrino e io te l'ho servito. Bastava aspettare 10 minuti e passava tutto", ha detto Ibiza al coinquilino.

Raul non si aspettava quest'atteggiamento da parte della compagna d'avventura, e questo è stato uno dei motivi per i quali è nato il primo battibecco di quest'edizione del GF Vip.

Il dj ha cercato di risolvere le cose con il dialogo, e alla fine la ragazza ha deciso di mettere una pietra sulla questione e di andare avanti senza fare troppe polemiche.

Prime scintille all’interno della casa tra Ibiza e Raul #gfvip pic.twitter.com/mdX1jUZWzI — _GfVipNews (@_GFVIPNEWS) March 16, 2026

Il parere degli spettatori

La lite tra Ibiza e Raul è stata molto commentata sui social e molti fan sono arrivati alla conclusione che i due non si sopporterebbero.

"Altro che ship, questi due si schifano", "Lei lo odia con tutta sé stessa", "Ibiza una di noi", "Per me lei è finta, proprio come questo litigio a 48 ore dall'ingresso nella casa", "Siamo tutti d'accordo che lei lo ha smontato con tre parole?", "Sul web c'è chi li vuole in coppia, ma questi due non si sopportano", "Che cinema", "E siamo solo all'inizio", si legge su X in queste ore.