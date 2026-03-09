Il Grande Fratello torna ad intrattenere i telespettatori di Mediaset con una nuova versione di Grande fratello vip, nel cui cast sono previsti tra i partecipanti Antonella Elia e Adriana Volpe, oltre a Raimondo Todaro e Paola Caruso.

Grande Fratello riapre i battenti sulle reti Mediaset

Mancano pochi giorni al ritorno del Grande Fratello Vip e l’attenzione mediatica è catalizzata tutta sul cast dei concorrenti famosi. La partenza del reality di Canale 5 é prevista il 17 marzo, sotto la conduzione di Ilary Blasi, già volto storico delle prime edizioni vip del programma della Casa di Cinecittà.

Al timone del reality Mediaset, oltre alla conduttrice, sono state confermate due opinioniste: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Tra i nomi più caldi e già anticipati dei concorrenti in lizza, per la nuova edizione del reality vi sono Antonella Elia, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini. Tra gli altri protagonisti di cui alcuni già anticipati da Deianira Marzano, la modella e influencer Ibiza Altea, il conduttore e speaker Dario Cassini, il rapper Gionnyscandal, la produttrice e cantante Barbara Prezia, l'ex volto di Temptation Island Lucia Ilardo. Poi, ancora, il modello Nicolò Brigante, l'organizzatore di eventi Giovanni Calvario. Saranno gieffini inoltre Raul Dumitras, il content creator Renato Biancardi, l'ex prof di Amici Raimondo Todaro, la showgirl Paola Caruso e l'attrice e imitatrice Francesca Manzini.

Tra le altre anticipazioni, arriva la nota di Mediaset

Per ciò che concerne la messa in onda del format, si prevede un doppio appuntamento settimanale, più precisamente fissati per il martedì e il giovedì. Tra le altre indiscrezioni dieci puntate complessive, il Grande Fratello Vip 2026 avrebbe una durata di poco più di un mese, chiudendo quindi i battenti entro la fine di aprile.

Nel frattempo é arrivato il comunicato ufficiale direttamente da Mediaset, che ha annunciato pubblicamente che il reality partirà martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi.

Tra le righe della nota, in particolare si legge: “Il Grande Fratello Vip andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi.

Opinioniste della nuova edizione saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il format di Endemol Shine Italy torna con molti nuovi elementi, mantenendo l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale”.