L’analisi di Adnkronos evidenzia un fenomeno televisivo definito “effetto guerra”: da un lato crescono gli ascolti dei canali all news e dei talk, dall’altro resistono programmi di intrattenimento come varietà e game show. L’esperto Klaus Davi spiega che il pubblico alterna il bisogno di informarsi con la necessità di “tirare il fiato” attraverso programmi leggeri.
Ascolti in crescita per news e talk
I canali di aggiornamento continuo come RaiNews24 e Sky Tg24 registrano punte di share intorno al 10 per cento, un livello che richiama l’attenzione tipica degli anni Novanta.
Anche i talk generalisti ottengono risultati significativi: Floris raggiunge il 10,8 per cento, mentre la trasmissione di Bianca Berlinguer su Rete 4 guadagna un punto rispetto al solito.
Varietà e intrattenimento non perdono terreno
Nonostante l’attenzione verso la guerra in Iran e nel Golfo, il pubblico non rinuncia all’evasione. Il debutto di “Scherzi a Parte” con Max Giusti su Canale 5 ottiene il 26 per cento di share, mentre “Affari Tuoi” supera i 5,8 milioni di spettatori. Secondo Davi, il vintage televisivo funziona perché offre una pausa psicologica dopo ore di informazione intensa.
Il bilanciamento tra informazione e leggerezza
Secondo l’analisi, oggi è possibile seguire la guerra in tempo reale su vari dispositivi e piattaforme, ma proprio per questo cresce il desiderio di staccare la spina.
Il pubblico, spiega Davi, sceglie consapevolmente tra informarsi e rilassarsi, senza contraddizioni.
Chi è Klaus Davi
Klaus Davi è massmediologo ed esperto di televisione, spesso interpellato per analizzare i fenomeni di audience e i comportamenti del pubblico televisivo.