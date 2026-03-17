Lunedì 23 marzo su Rai 1 va in onda la terza puntata di Guerrieri - La Regola dell'equilibrio. Nel nuovo episodio il cerchio si stringe: Guido Guerrieri infatti, scopre una verità sconvolgente sull’inchiesta che riguarda il suo amico Larocca. Nel frattempo l’avvocato accetta di difendere Andrea, un barman accusato di aver ucciso la sua vicina di casa.

Guerrieri - La regola dell'equilibrio: trama 3° episodio

Le anticipazioni legate alla terza puntata di Guerrieri - La regola dell'equilibrio, vedono Annapaola cercare la verità sul legame tra Ghirardi e Corsano.

Nel frattempo anche Guido Guerrieri scopre qualcosa di sconvolgente su Larocca. A nulla varrà l’operato del legale di smontare la testimonianza del pentito Capodacqua. Per quanto riguarda il caso di giornata, Guido Guerrieri accetta l’incarico per difendere Andrea ovvero il barman del Chelsea: il ragazzo è indagato per l’omicidio della sua vicina di casa, Elena. Sebbene le prove siano tutte contro di lui, Guerrieri riuscirà a scoprire una verità ben diversa che scagionerà definitivamente il suo assistito.

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, gli utenti hanno espresso un commento a caldo sulla seconda puntata della serie tv Guerrieri con Alessandro Gassman protagonista.

Un utente ha criticato il personaggio di Annapaola: "Aiuto, ma si fa manipolare al 110% da Corsano”.

Un altro utente ha affermato: “A me Larocca non me l’hai mai raccontata giusta”. Un ulteriore spettatore ha elogiato la fiction: “Mi piace molto. Complimenti agli sceneggiatori, ma anche al cast che merita”. Tra i vari utenti c’è chi si è domandato cosa nasconde Larocca: “Non vedo l’ora di sapere cosa nascondono Corsano, Ghirardi e Larocca”. Un altro utente ha dubitato di Annapaola: “E se fosse una talpa che fa il doppio gioco? Preferisco non pensarci perché ne rimarrei molto delusa”. Un altro utente ha invece sollevato dubbi su Barbieri: “Se fosse lui il corrotto e cerca solo di mettere in cattiva luce Larocca agli occhi di Guerrieri?”. Infine c’è anche chi si è detto entusiasta per la trama: “Adoro le fiction di questo genere, ma questa con Alessandro Gassman ha una marcia in più per il semplice fatto che siamo alla penultima puntata e ancora non abbiamo capito nulla”.