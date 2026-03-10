La nuova puntata di Guerrieri, in onda lunedì 16 marzo su Rai 1 alle 21.25, promette tensione e colpi di scena grazie a un caso che trascina Guido fuori dai confini del diritto e lo immerge in un’indagine dal sapore quasi poliziesco. L’avvocato si ritrova suo malgrado coinvolto nella misteriosa sparizione di Manuela, una giovane donna la cui vita, apparentemente limpida, si rivela piena di zone d’ombra. Accanto a Guido ritroviamo Consuelo, la praticante dal carattere deciso, e Toni, stagista eccentrico ma acuto, pronti ad affrontare insieme una ricerca che metterà tutti a dura prova.

Ma le sorprese non finiscono qui: nel cuore del tribunale si combatte una partita altrettanto delicata, con Piero Larocca vittima di una vera e propria guerra sotterranea per il controllo del potere giudiziario.

Guido e la sua squadra affrontano il caso Manuela: tra segreti e verità nascoste

La scomparsa di Manuela getta nello sconforto i suoi genitori, incapaci di accettare che la figlia si sia dissolta nel nulla dopo una semplice festa. Guido, colpito dal dolore dei familiari, decide di andare oltre la consueta attività forense e di vestire i panni dell’investigatore. In questa nuova veste, può contare sull’energia e la determinazione della praticante Consuelo e sull’intuito fuori dagli schemi di Toni.

Le indagini si concentrano su ogni aspetto della vita di Manuela: dall’ex fidanzato geloso, che potrebbe nascondere rancori ancora vivi, al datore di lavoro e alla coinquilina, senza dimenticare la figura centrale della migliore amica Caterina. Proprio quest’ultima, affascinante e avvolta da un’aura di mistero, si unirà a Guido nelle ricerche, diventando per lui una preziosa alleata. Più i Guerrieri scavano, più emerge un quadro complesso, dove ogni amicizia e relazione sembra poter celare un segreto. La verità, quando arriverà, sarà destinata a sconvolgere ogni equilibrio.

Larocca sotto assedio e i giochi di potere di Ghilardi e Corsano

Parallelamente, la tensione si sposta anche nei corridoi del tribunale di Bari, dove Piero Larocca si trova al centro di una lotta intestina per la conquista del ruolo di presidente.

Le pressioni e le manovre oscure all’interno della magistratura rischiano di compromettere non solo la carriera di Larocca, ma anche l’integrità stessa dell’istituzione. L’indagine guidata da Berardi si addentra nei meccanismi di un’associazione che fa capo a Ghilardi, imprenditore di spicco, e al suo stratega, l’avvocato Stefano Corsano. Quest’ultimo, noto per la sua spregiudicatezza, è coinvolto in una relazione segreta con Annapaola, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla vicenda. Gli intrecci tra i protagonisti alimentano un clima di sospetto, dove alleanze e tradimenti si susseguono senza sosta. La domanda che tutti si pongono è se Larocca riuscirà a uscirne indenne o se cadrà vittima di un sistema più grande di lui.

Nella puntata precedente di Guerrieri

Nella puntata precedente, abbiamo visto Guido Guerrieri alle prese con uno dei casi più delicati della sua carriera: la misteriosa scomparsa della ventenne Manuela dopo una festa. Spinto dalla sofferenza dei genitori della ragazza, Guido ha deciso di impegnarsi in prima persona nelle indagini, affiancato dall’intraprendente Consuelo e dal brillante Toni. Le ricerche hanno portato a galla dettagli inaspettati sulla vita della giovane, coinvolgendo figure come il suo ex fidanzato, il datore di lavoro, la coinquilina e la migliore amica Caterina, che si è rivelata un sostegno prezioso nell’indagine. Sullo sfondo, il magistrato Larocca ha vissuto momenti di grande tensione a causa delle lotte interne per la sua nomina, mentre l’indagine su Ghilardi e Corsano ha svelato legami e relazioni pericolose che minacciano di travolgere tutti i protagonisti.