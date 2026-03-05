Da lunedì 9 marzo su Rai 1 va in onda una nuova fiction dal titolo Guerrieri - La regola dell'equilibrio. Il protagonista Guido Guerrieri (Alessandro Gassman) dovrà risolvere diversi casi spinosi, tra cui quello riguardante ad un cliente che riemerge dal suo passato. Mentre dal punto di vista professionale, Guido è impeccabile, nella vita privata è un uomo che soffre per la separazione dalla moglie.

Anticipazioni Guerrieri - La regola dell'equilibrio

Le anticipazioni legate alla nuova fiction targata Rai dal titolo Guerrieri - La regola dell'equilibrio, vedono Guido Guerrieri impegnato a rivolvere alcuni casi spinosi: c'è la misteriosa sparizione di una ragazza di nome Manuela, il delitto di una ricercatrice e la difesa dall'accusa di corruzione del suo caro amico Larocca.

Tra i vari casi però l'avvocato penalista del foro di Bari avrà a che fare con un cliente misterioso che è legato al suo passato. L'avvocato potrà contare su tanti volti amici: l'ispettore di polizia, l'avvocata praticante presso il suo studio legale, Tony e Annapaola: quest'ultima è un'investigatrice privata con un passato da giornalista di cronaca nera.

Sul lavoro Guido è un uomo tutto d'un pezzo, mentre dal punto di vista sentimentale non riesce ad accettare la separazione dalla moglie.

Promo Avvocato #Guerrieri dal 9 marzo su rai 1 pic.twitter.com/DrLm7uKgA3 — mrsknightley 🌸 (@book_lovher) February 10, 2026

Dove e quando vedere la nuova fiction

Guerrieri andrà in onda su Rai 1 da lunedì 9 marzo alle 21:30 circa ed è suddiviso in quattro episodi.

Chi intende seguire la serie tv in streaming può farlo sulla piattaforma RaiPlay in modo completamente gratuito.

La trama prende spunto da uno dei tre romanzi di Gianrico Carofiglio ed è diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Nel cast oltre al protagonista Alessandro Gassman, ci sono Davide Mancini, Antonia Liskova, Umberto Sardella, Stefano Dionisi, Gaetano Bruno, Francesco Colella, Ivana Lotito, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Lea Gavino e Michele Ragno.

Il parere di alcuni utenti del web

Dopo il grande successo di Alessandro Gassman nei panni di Un professore, su X diversi utenti non vedono l'ora di vedere la nuova mini-serie con l'attore romano.

Un utente ha detto: "Mi piacerebbe leggere il libro prima della serie, in modo da capire se il tutto è stato riprodotto in modo fedele".

Un altro utente ha aggiunto: "Sono curiosa di vedere Gassman nei panni di un avvocato". Un altro ha affermato: "Bello vedere come Gassman da romano si cimenta con la parlata barese". Tra i vari utenti c'è anche chi ha affermato: "So già che mi innamorerò di questa serie".