‘Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio’, la nuova serie trasmessa su Rai1, ha registrato un esordio positivo. La prima puntata, andata in onda il 9 marzo, ha catturato l'attenzione di 3.878.000 spettatori, ottenendo uno share del 22,7% e aggiudicandosi la vittoria nella fascia oraria del prime time.

La competizione del prime time

Nonostante il buon risultato della serie di Rai1, la serata in termini di share è stata dominata da Canale 5 con il programma ‘Scherzi a Parte’, che ha raggiunto 3.208.000 spettatori con uno share del 23,6%. Al terzo posto si è posizionato il talk show di Rai3, ‘Lo Stato delle Cose’, seguito da 1.086.000 spettatori, pari al 6,4% di share.

Ascolti delle altre reti

Le altre reti televisive hanno registrato ascolti inferiori. Su Italia1, il film ‘Top Gun’ ha ottenuto il 5,2% di share, con 918.000 spettatori. La7 ha proposto ‘La Torre di Babele’, che ha raggiunto il 4,8% di share (899.000 spettatori). Su Rete4, ‘Quarta Repubblica’ ha segnato il 5,7% di share (757.000 spettatori). Rai2 ha trasmesso ‘Chi segna vince’, seguito da 539.000 spettatori (2,9% di share). Su Tv8, ‘The Equalizer – Il vendicatore’ ha raccolto il 2,7% di share (441.000 spettatori), mentre sul Nove il film ‘Angeli e demoni’ ha registrato l’1,9% di share (303.000 spettatori).

Access prime time e primo pomeriggio

Nel segmento dell’access prime time, Canale 5 si è imposto con ‘La Ruota della Fortuna’, che ha totalizzato 5.277.000 spettatori e il 24,7% di share.

Su Rai1, ‘Affari Tuoi’ ha registrato 5.125.000 spettatori (23,7% di share), seguito dal programma ‘Cinque Minuti’ con 4.733.000 spettatori (22,7% di share). Nel primo pomeriggio, su Rai2 ha debuttato ‘2 di Picche’, condotto da Tommaso Cerno, che ha attirato l’attenzione di 632.000 spettatori, ottenendo il 5,4% di share.