Lunedì 16 marzo su Rai 1 andrà in onda il secondo episodio di Guerrieri - La regola dell'equilibrio. Stando alle anticipazioni Guido Guerrieri crede che il suo amico Larocca possa essere vittima di una guerra interna tra magistrati. Inoltre l'avvocato sarà chiamato ad indagare sul caso di Manuela: i genitori si sono rivolti a Guerrieri per la scomparsa della figlia.

Guerrieri: anticipazioni puntata del 16 marzo

Nel prossimo episodio di Guerrieri - La regola dell'equilibrio, dal titolo Le perfezioni provvisorie, l'avvocato Guido Guerrieri indagherà sul processo a carico del suo amico Pietro Larocca.

Quest'ultimo potrebbe essere vittima di una guerra interna tra magistrati per escluderlo dalla corsa per diventare presidente del tribunale di Bari. Berardi invece si concentra su un'associazione che vede ai vertici l'imprenditore barese Ghirardi e il suo braccio destro Stefano Corsano: quest'ultimo avrebbe una relazione con Annapaola e potrebbe essere l'anello di congiunzione tra Ghirardi e Larocca.

Per quanto riguarda il caso di giornata, Guido riceverà un studio due genitori disperati che denunciano la sparizione della figlia Manuela. La ragazza sembra avere una vita perfetta, ma scovando nel suo privato ci sono diversi scheletri nell'armadio: i genitori opprimenti, il fidanzato geloso, il datore di lavoro, l'amica e la coinquilina che aiuterà Guerrieri a scoprire la verità sulla 20enne.

Ascolti tv 9 marzo

Lunedì 9 marzo si è rinnovata la sfida degli ascolti del prime time.

Su Rai 1 , la nuova serie tv Guerrieri - La regola dell'equilibrio ha incollato davanti al piccolo schermo 3.878.000 spettatori pari al 22.7% di share dalle 21:47 alle 23:46. Su Canale5 Scherzi a Parte ha conquistato 3.208.000 spettatori con uno share del 23.6% dalle 22:02 alle 00:42. Su La7 La Torre di Babele ha ottenuto il 4.8% di share. Sul Nove Angeli e demoni si è fermato all’1.9% di share con 303.000 spettatori.

Il parere di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un parere positivo sulla nuova fiction che vede protagonista Alessandro Gassman, Michele Venitucci e Ivana Lotito.

Un utente ha affermato: "Per me Alessandro Gassman è promosso anche nei panni di avvocato". Un altro utente ha aggiunto: "Che cast pazzesco". A fare eco ci ha pensato un ulteriore utente: "Impazzisco per Venitucci". Uno spettatore ha commentato: "I legal fatti bene mi piacciono tantissimo". Un altro utente si è complimentato con l'interprete dell'avvocato Guerrieri: "Gassman attore bravo e ormai un volto consolidato delle serie Rai". Leo Gassman ha invece scritto del padre: "Alessandro Gassmann, il mio attore preferito".