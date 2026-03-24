Lunedì 30 marzo va in onda su Rai 1 alle ore 21:30 la quarta e ultima puntata di Guerrieri - La regola dell'equilibrio. In occasione del gran finale, Guido Guerrieri ritrova la voglia di rifarsi una vita dopo la separazione dalla moglie: l’avvocato penalista infatti, perderà la testa per Margherita. Annapaola invece dopo aver rinvenuto il cadavere di Stefano vuole trovare a tutti i costi il colpevole.

Guerrieri - La regola dell'equilibrio: cosa succede il 30 marzo

La mini-serie tv targata Rai si appresta a terminare.

Nell'ultima puntata le anticipazioni, vedono Guido Guerrieri aprire nuovamente il suo cuore grazie a Margherita.

Quest’ultima è una violoncellista dal modo di pensare e dallo stile di vita totalmente diversa dall’avvocato penalista. Nonostante tutto Guido sembra essere pronto ad allacciare una relazione, dopo la dolorosa separazione dall’ormai ex moglie. Il caso di giornata, vede Quintavalle attendere da anni il verdetto della Cassazione: la moglie del pugile ha paura della sentenza in quanto dopo anni potrebbe riaprirsi un capitolo legato al passato dell’uomo. Guido sembra essere impotente davanti ai tempi della giustizia. Annapaola invece è sconvolta dopo aver trovato il corpo senza vita di Stefano nella piscina di casa, ma anche se è sconvolta vuole trovare l’assassino a tutti i costi.

Dove e quando seguire la fiction con Alessandro Gassman

Per vedere l'ultima puntata di Guerrieri, i telespettatori dovranno sintonizzarsi su Rai 1 il giorno 30 marzo alle ore 21:30 (subito dopo la puntata di Affari Tuoi).

Chi invece intende seguire la fiction in streaming con orari e modalità differenti da quelle proposte in chiaro, è possibile farlo sulla piattaforma RaiPlay nella sezione dedicata. È possibile seguire anche gli episodi precedenti, per chi magari li abbia persi o intenda fare un recap riassuntivo.

Il commento di alcuni utenti del web sulla penultima puntata

Non appena è terminata la terza puntata di Guerrieri - La regola dell'equilibrio, su X diversi utenti hanno espresso un commento a caldo su quanto visto.

Un utente ha affermato: "Corsaro, Larocca o Barbieri… secondo voi chi sarà il vero corrotto?”. Un altro utente ha commentato: “Felicissima se Guido trova il coraggio di rifarsi una vita”. Tra gli spettatori c’è chi ha scritto: “A me Bruno proprio non mi convince”. Un altro telespettatore si è soffermato su Annapaola: “Mi dispiace che le abbiano ucciso Stefano, ma evidentemente si era messo in un brutto giro e quando ha deciso di uscirne era già troppo tardi”. “Non sono pronta al finale di questa fiction, mi piace troppo”, ha concluso un utente.