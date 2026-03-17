La serata televisiva ha visto il trionfo di 'Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio', la fiction di Rai1 che ha dominato la prima serata. La serie, con protagonista Alessandro Gassmann, ha catturato l'attenzione di 3.506.000 telespettatori, registrando un eccellente 22,4% di share e affermandosi come il programma più seguito, superando nettamente la concorrenza delle altre emittenti nazionali.

I risultati della prima serata

Nel competitivo panorama della prima serata, le altre reti hanno registrato i seguenti dati di ascolto tv. Su Canale 5, 'Scherzi a Parte' ha attratto 2.647.000 telespettatori, con un share del 21,1%.

Italia 1 ha proposto il film 'The Beekeeper', seguito da 1.400.000 spettatori (8,2% di share). Rai3, con 'Lo Stato delle Cose', ha totalizzato 1.035.000 telespettatori e un share del 7,2%. Su Rete 4, 'Quarta Repubblica' ha interessato 644.000 spettatori (5,2% di share), mentre La7, con 'La Torre di Babele – Album', ha segnato 808.000 telespettatori (4,5%). Rai2 ha trasmesso 'Cena con delitto – Knives Out', che ha intrattenuto 454.000 spettatori (2,8% di share). Tra le reti minori, Tv8 ha registrato 305.000 spettatori (1,9% di share) per 'The Equalizer 2 – Senza perdono', e il Nove ha visto 'Inferno' con 258.000 telespettatori (1,7% di share).

Access prime time: La Ruota della Fortuna in vetta

Anche nella cruciale fascia dell'access prime time, la sfida per gli ascolti tv ha offerto risultati significativi.

'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha conquistato un vasto pubblico di 5.283.000 telespettatori, raggiungendo un notevole 25,2% di share. Questo risultato ha permesso al programma di superare 'Affari Tuoi' di Rai1, che ha registrato 4.964.000 spettatori e un share del 23,4%. Sempre su Rai1, 'Cinque Minuti' ha interessato 4.382.000 spettatori, pari al 21,1% di share. Su La7, 'Otto e mezzo' ha ottenuto 2.046.012 telespettatori, con un 9,5% di share.

Il dinamico scenario televisivo

Il panorama televisivo italiano si conferma un ambiente di forte competizione, dove le principali emittenti si contendono costantemente la leadership nelle diverse fasce orarie. I dati di ascolto tv evidenziano come Rai1 e Canale 5 continuino ad alternarsi ai vertici, proponendo un'offerta variegata che spazia dall'intrattenimento alle fiction, dai talk show ai film.

Questa diversità programmatica garantisce al pubblico una vasta scelta, contribuendo a mantenere alto l'interesse degli spettatori, come dimostrato anche dai risultati delle serate successive, in cui la sfida per la leadership ha proseguito con nuove proposte.