Quello in arrivo sarà un fine settimana molto impegnativo per i fan di Helena Prestes e Javier Martinez. Gli appuntamenti in programma con gli Helevier, infatti, sono tanti e tutti molto diversi: venerdì 13 marzo la modella farà una diretta su TikTok per chiacchierare con i followers, poi sabato 14 andrà in onda una nuova intervista a Verissimo. Domenica 15, invece, il pallavolista giocherà l'ultimo match con la Terni Volley Academy, una partita decisiva per il futuro della squadra in campionato.

Come restare aggiornati sugli Helevier

Oggi, 13 marzo, ci sarà il primo dei tanti appuntamenti del weekend con gli Helevier: in serata, infatti, Helena farà una diretta su TikTok e chiacchiererà con i fan su tutto quello che è accaduto nell'ultima settimana.

Domani pomeriggio, invece, sarà trasmessa su Canale 5 una nuova intervista della modella: Prestes sarà ospite a Verissimo e parlerà per la prima volta della scomparsa del padre Antonio e di come sta provando a reagire a questo improvviso lutto.

Domenica 15/3, infine, sarà una giornata importante per Javier: a Galatone andrà in scena l'ultimo match di Martinez con la Terni Volley Academy, un incontro da dentro o fuori per la squadra umbra.

La dedica di Helena sui social

Nell'attesa di rivederli in tv o sul campo, in queste ore Helena e Javier sono finiti al centro dell'attenzione per un romantico botta e risposta sui social.

La 35enne ha scelto di fare una dedica a sorpresa al fidanzato, ovvero il video di un loro abbraccio sul balcone di casa.

Martinez è rimasto colpito dal gesto della compagna e dalle parole che gli ha dedicato, infatti ha replicato scrivendo: "Non me l'aspettavo".

L'affetto dei fan per la coppia

La storia d'amore tra Helena e Javier continua a far sognare migliaia di persone, le stesse che hanno scelto di seguirli e supportarli vedendoli interagire nella casa del Grande Fratello.

"L'amore ha curato le loro ferite e chi non lo vede è cieco", "Nessuno riuscirà a separarli", "Un'unione di anime", "Sono tutto l'una per l'altro", "Loro sono l'amore vero", "Si sono trovati", "Seguirli nella quotidianità è un piacere", "Sono emozionanti", "Splendidi", si legge su X in queste ore.