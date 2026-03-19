I fan di Helena Prestes e Javier Martinez hanno un'ottima memoria, e la conferma di ciò arriva dal fatto che non si lasciano sfuggire neppure una ricorrenza della loro coppia del cuore. Oggi, 19 marzo, sui social c'è chi ha festeggiato l'anniversario del primo "ti amo" che il pallavolista ha detto alla compagna mentre si coccolavano nella casa del Grande Fratello.

L'episodio nella memoria dei fan

Poco più di un mese fa Helena e Javier hanno festeggiato un anno di fidanzamento, ma sono molti altri i traguardi che hanno raggiunto insieme.

Oggi, ad esempio, tanti fan hanno ricordato un episodio che ha emozionato tutti: il 19 marzo 2025, infatti, Martinez si è dichiarato per la prima volta alla modella.

Mentre si trovavano su uno dei divani della casa del Grande Fratello, gli Helevier si sono scambiati coccole e dolci parole, poi ad un certo punto il pallavolista ha detto a Prestes il primo "ti amo" di una lunga serie.

quel giorno mi presi della pazza da tante poi con il daytime ho avuto ragione a distanza di un anno rivendico i miei diritti 😂

19 marzo 2025 💅🏼 pic.twitter.com/saBVbtDOb4 — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) March 19, 2026

L'emozione dei sostenitori di Helena e Javier

Sono tanti i fan di Helena e Javier che hanno assistito a questo momento in diretta, e sono gli stessi che oggi hanno voluto ricordare l'emozione che hanno provato quando hanno sentito quel "ti amo" dal televisore.

"Quel giorno molti dissero che ero pazza e poi il daytime mi diede ragione, incredibile pensare che è già passato un anno", "E chi se lo dimentica", "Era sussurrato, ma tanti di noi non se lo sono lasciato sfuggire", "Gli Helevier sono sempre stati magici", "Momento indimenticabile", "Ricordo ancora la faccia stupita di Helena", si legge su X il 19 marzo.

La complicità e i progetti per il futuro

La storia d'amore tra Helena e Javier continua a far sognare anche ad un anno di distanza dalla fine del programma dove è nata, e il merito è di come entrambi riescono a raccontarla sui social.

La modella, in particolare, condivide molti momenti del suo quotidiano con i fan e ogni tanto coinvolge anche il compagno: i due, infatti, convivono a Terni dalla scorsa estate, ma presto si trasferiranno in una nuova casa a Lecco.

Gli Helevier dovrebbero cambiare città dopo i play-out che Martinez giocherà con la sua squadra di pallavolo, che per lui saranno anche le ultime partite da professionista.