La storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez continua a far discutere, o meglio gli haters non perdono l'occasione per punzecchiarli sia singolarmente che come coppie. Poche ore fa, però, un fotografo molto amico della modella si è esposto sui social per difendere sia lei che il fidanzato dalle critiche di chi non li conosce ma spara a zero sul loro rapporto.

Le dolci parole di chi conosce gli Helevier

Anche se Helena e Javier si amano da più di un anno, c'è ancora chi mette in dubbio la relazione e il sentimento che dicono di provare l'uno per l'altra.

Prestes e Martinez si sono esposti più volte per difendere il loro legame dagli attacchi degli haters, ma anche chi li conosce bene e li ha vissuti ha fatto altrettanto.

Gabriele, fotografo e amico della modella, di recente ha preso parola su Instagram e ha invitato chi non apprezza gli Helevier ad andare altrove: "Ragazzi, non toccateli. Sono una coppia stupenda".

"Helena è una donna che emana luce ed è piena di energia. Trasmette positività ed è bello averla vicino", ha concluso il giovane sul suo profilo social.

Che carino Gabriele 🤗bellissime parole di affetto x ragazzi 🥰

Sono contenta aldilà delle cattiverie,stanno ricevendo tanto affetto e stima da chi li conosce questa è la soddisfazione più bella e importante ❤️🫂#prestinez #helevier pic.twitter.com/YkhKomVzzS — tiziana (@tiziana541850) March 9, 2026

La reazione del fandom

Le belle parole che Gabriele ha speso per Helena e Javier hanno reso felici i fan di entrambi, anche perché sono arrivate da una persona che ha avuto la possibilità di vivere la coppia nel quotidiano.

"Chi li conosce parla sempre bene di loro, ci sarà un motivo", "Lasciamo perdere le cattiverie, le cose importanti sono queste", "Che soddisfazione sentire questo", "Le offese arrivano dagli ignoranti", "Chiunque li incontra poi parla con affetto di loro"; "Tutti dicono che sono fantastici", "Diamo peso solo a chi li conosce, il resto è fuffa", si legge su X in questi giorni.

Il ritorno di Helena in un reality

In questi giorni si sta parlando di Helena anche per il suo imminente ritorno in televisione: a breve (non c'è ancora una data ufficiale) sarà disponibile la prima edizione italiana di The fifty, il nuovo reality di Amazon al quale hanno partecipato ben 50 personaggi famosi.

La modella dovrebbe essere nella squadra delle volpi (lei e altri vip hanno scelto l'emoji di questo animale per annunciare l'arrivo del programma), invece Shaila in quella dei leoni.