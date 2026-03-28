In queste ore sui social sta circolando una foto che ritrae Helena Prestes e Javier Martinez nella loro quotidianità, in particolare durante la cena di compleanno del pallavolista. Lo scatto in questione è stato postato dal padre del 31enne, ma sono state soprattutto le parole che ha usate per accompagnarlo che hanno emozionato tutti i fan della coppia.

La quotidianità di Helena e Javier

La storia d'amore tra Helena e Javier continua a far sognare migliaia di fan, gli stessi che nelle ultime ore si sono emozionati vedendo una nuova foto dei loro beniamini sui social.

Il signor Mariano, papà del giocatore di pallavolo, su Instagram ha condiviso una serie di scatti inediti, ma a colpire tutti è stato quello che ha fatto di nascosto agli Helevier durante la cena di compleanno del figlio.

In quest'immagine si vedono Prestes e Martinez abbracciati a tavola, palesemente inconsapevoli del fatto che qualcuno li stava immortalando; è proprio la naturalezza di questa fotografia che ha conquistato tutti quelli che hanno avuto la fortuna di vederla.

La dedica che emoziona il fandom

Il signor Mariano ha scritto parole molto toccanti sotto al post che contiene foto inedite di Helena e Javier, una dedica che è arrivata dritta al cuore di chi l'ha letta.

"Siamo venuti in questo mondo senza sapere perché o per cosa, tutto quello che sappiamo fare è tentare di essere felici. Rispettare ed essere rispettati", sono le frasi che Martinez ha scelto per accompagnare gli scatti della sua recente quotidianità.

La reazione dei fan sui social

La nuova foto di Helena e Javier ha colpito tutti perché risale al periodo immediatamente successivo alla scomparsa del papà di lei, lo stesso che ha coinciso con il 31° compleanno di Martinez.

"Bellissimo scatto e bravissimo chi ha immortalato questo momento speciale", "Non era un bel giorno per Helena, ma si è fatta forza per il suo amore", "Papà Mariano mi fa sciogliere", "Animo nobile", "Sono una famiglia fantastica", "Helena ormai è una Martinez a tutti gli effetti", "Dolcezza unica", "Le persone speciali sanno riconoscersi", "Continuate a proteggervi come state facendo", si legge su X in questi giorni.