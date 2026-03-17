La storia d'amore tra Javier Martinez e Helena Prestes procede a gonfie vele, e a provarlo sarebbe anche una recente mossa che il ragazzo ha fatto sui social e che i fan non si sono lasciati sfuggire. Il pallavolista, infatti, ha apprezzato il video di un uomo che ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata e c'è chi ha pensato che a breve lui potrebbe fare la stessa cosa.

La mossa social che non passa inosservata

Il legame tra Helena e Javier è più solido che mai: a distanza di un anno dalla fine dell'avventura al Grande Fratello, gli Helevier sono innamoratissimi e fanno tanti progetti per il futuro.

In diverse interviste sia Prestes che Martinez hanno detto che sognano le nozze e una famiglia tutta loro, e poche ore fa il pallavolista ha fatto un gesto che sembra confermare questo desiderio.

Come hanno notato alcuni attenti fan, il 31enne ha apprezzato il video di un ragazzo che ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna dopo 5 anni d'amore: il like di Javier ha colpito tutti quelli che sperano nello stesso lieto fine per lui e Helena.

Quindi mi state dicendo che javi ha messo like allo sbrilloccamento👀👀👀😭😭😭😘😘#helevier pic.twitter.com/UXg757u2tR — Lucia lucy👀 (@Lucia1242093501) March 17, 2026

La reazione dei fan di Helena e Javier

La mossa di Javier ha fatto il giro della rete, e molti fan della coppia non sono riusciti a frenarsi dal commentarla.

"Quindi ha messo like ad una proposta di matrimonio, interessante", "Spero non ci metterà 5 anni anche lui", "Lo farà molto prima secondo me", "Chissà cos'ha in mente", "Non aspetterà così tanto, ne sono sicura", "Vai Javier, compra quest'anello", "Vogliono entrambi la stessa cosa", "Sta cercando di dirci qualcosa?", "Spero che ci avviserà in tempo", si legge su X in queste ore.

Ultime partite per Javier

In questo periodo Javier è concentrato sul lavoro e sull'obiettivo che si era prefissato all'inizio della stagione: evitare la retrocessione della Terni Volley Academy.

In questi mesi Martinez è stato un vero leader e ha realizzato un totale di 347 punti in 18 match, più della metà di quelli dei compagni di squadra.

Queste prestazioni dell'ex concorrente del Grande Fratello, però, non sono bastate per evitare i play-out: tra pochi giorni, infatti, Javier giocherà la prima di cinque importanti partite, le ultime per lui come professionista.