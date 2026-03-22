La carriera di Helena Prestes è in forte ascesa, e proprio in queste ore i fan sono stati messi al corrente di una cosa che accadrà tra poche settimane. Mentre era in live su TikTok, infatti, la modella ha anticipato che tra la metà e la fine di aprile volerà a New York per lavoro e ci rimarrà almeno 40 giorni.

Gli ambiziosi progetti per il futuro

Mentre era in viaggio verso la Toscana con Javier, Helena ha deciso di fare una diretta su TikTok e per circa un'ora ha chiacchierato con i fan.

Oltre ad intrattenere i followers con gag improvvisate al momento, oggi Prestes ha svelato alcuni dei progetti che ha per l'imminente futuro.

Dopo aver portato a termine tutti gli impegni che ha in Italia, tra la metà e la fine di aprile la modella volerà a New York e ci rimarrà almeno 40 giorni.

La 35enne ha anche anticipato che questa trasferta l'avrebbe dovuta fare tempo fa, ma è stata costretta a rimandarla a causa di una serie di vicissitudini private e professionali.

La reazione dei fan alla notizia data da Helena

Anche se Helena non ha ancora svelato cosa farà a New York per 40 giorni, tra i suoi fan c'è già molto entusiasmo per questa lunga trasferta oltreoceano.

"Più di un mese a New York e c'è anche chi ha il coraggio di dire che non è la più rilevante", "Alla conquista dell'America", "Ha anche detto che Javier la raggiungerà più avanti", "Non si ferma più", "La nostra regina", "Brava, prenditi tutto", "E gli haters muti", "Voi continuate a criticarla, lei fa i fatti", "Sono troppo felice", "Bellissima notizia", si legge su X il 22 marzo.

La breve vacanza in Toscana

In queste ore Helena e Javier hanno deciso di concedersi qualche giorno di riposo in un posto da sogno: in macchina, infatti, gli Helevier hanno raggiunto la Toscana ed è lì che trascorreranno un breve periodo di relax prima di tornare ognuno ai propri impegni di lavoro.

Martinez dovrà giocare gli ultimi match della stagione con la Terni Volley Academy, invece Prestes dovrà portare a termine tutti i progetti che ha ancora in sospeso prima di volare in America per un mese e mezzo.

Sempre ad aprile, su Prime Video saranno caricate le puntate di The 50, un nuovo reality che avrà la modella tra i suoi protagonisti.