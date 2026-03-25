Oggi, 25 marzo, Helena Prestes si è svegliata con la voglia di incuriosire chi la segue sui social: nel suo canale broadcast di Instagram, infatti, la modella ha anticipato che a breve arriveranno interessanti novità e ha consigliato ai fan di rimanere sintonizzati con tutti i suoi account. La 35enne ha anche accennato ai contenuti di qualità che pubblicherà tra non molto, in particolare prima di trasferirsi a New York per lavoro.

Il messaggio di Helena che spiazza

Nell'attesa di rivedere Helena in tv a The 50 Italia (che dovrebbe essere disponibile su Amazon Prime dall'8 maggio), i fan possono rimanere aggiornati sulla sua vita privata e professionale seguendola sui social.

In mattinata, inoltre, Prestes ha attirato l'attenzione di tanti con un messaggio con il quale ha voluto dare qualche piccola anticipazione di cosa accadrà in un futuro non molto lontano.

"Attenzione bella gente. Grazie per esserci, davvero. Nei prossimi giorni succederanno cose interessanti e di qualità, restate sintonizzati che qualcosa combiniamo", ha scritto la modella senza svelare troppo di quello che ha in mente di fare.

Helena vieni qui ti offro un the e dei biscottini parliamone 🫖🍯🍪 pic.twitter.com/FTxHSr3eE4 — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) March 25, 2026

La reazione del fandom

Anche se Helena è stata piuttosto vaga su quello che accadrà nei prossimi giorni, i suoi fan sono già pronti a supportarla in qualsiasi cosa proporrà o deciderà di fare.

"Parliamone, noi siamo disponibili", "Non vediamo l'ora", "Che bel buongiorno", "Lei è così tenera", "Mi sciolgo di fronte a messaggi come questo", "Sempre dalla tua parte", "Già pronti", "Chissà cos'ha in mente", si legge su X in queste ore.

La lunga trasferta in America

In questo periodo Helena sta lavorando su più fronti, ma a partire dal mese prossimo dovrà organizzarsi per comunicare il suo fandom da molto lontano.

Come ha svelato in una recente diretta su TikTok, infatti, ad aprile Prestes andrà a New York per lavoro e ci rimarrà per un periodo piuttosto lungo: stando a quello che ha svelato la modella, la sua trasferta in America dovrebbe durare all'incirca 40 giorni.

I sostenitori dell'ex concorrente del Grande Fratello non vedono l'ora di scoprire cosa farà oltreoceano, soprattutto i progetti ai quali lavorerà per più di un mese.