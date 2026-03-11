Il successo di Helena Prestes passa anche dai social, e lei lo sa benissimo. Per tenere sempre vivo il rapporto con le tante persone che la supportano a distanza, la modella sceglie di fare live su TikTok quando ha tempo (spesso dà anche appuntamento ai fan con largo anticipo) o risponde alle loro domande tramite il suo canale YouTube.

Un rapporto sempre più stretto

Anche se è passato quasi un anno dalla fine della sua avventura al Grande Fratello, Helena continua ad essere uno dei personaggi più seguiti e amati dal pubblico.

Il successo di Prestes, però, non arriva solo dalle campagne pubblicitarie per le quali posa o dai progetti innovativi nei quali investe: la 35enne, infatti, è anche una "star" dei social e il merito è del suo numerosissimo fandom.

Se la gente continua a supportare la modella, è perché lei è molto brava a coltivare il loro rapporto a distanza: quando può, ad esempio, la donna fa live su TikTok per chiacchierare con i suoi followers e questo contribuisce in maniera importante a rafforzare il loro legame.

"Venerdì 13 marzo alle 9:30 (ora italiana) vi aspetto in diretta per parlare. Non mancate", ha scritto Helena qualche giorno fa per dare appuntamento ai suoi sostenitori.

Il Q&A di Helena che incuriosisce tutti

Lo scorso 10 marzo Helena ha attirato l'attenzione dei suoi fan con una mossa a sorpresa su Instagram.

"Fammi una domanda. Rispondo su YouTube", ha scritto la modella nel messaggio con il quale ha avvisato i suoi follower che prestissimo farà un Q&A per provare a soddisfare le curiosità di alcuni di loro.

Le anticipazioni su The Fifty

La moda, le pubblicità, i social e presto anche la tv: sono tanti i progetti ai quali sta lavorando Helena in questo periodo, ma forse uno dei più attesi è la partecipazione a The Fifty.

Negli ultimi giorni, infatti, sono stati pubblicati diversi contenuti sul reality che sarà disponibile ad aprile su Prime Video (sarà la prima edizione italiana di un format già noto all'estero): 50 personaggi famosi parteciperanno a prove fisiche e strategiche con l'obiettivo di aggiudicarsi il montepremi.

A vincere sarà soltanto un concorrente e la cifra che si aggiudicherà andrà ad un suo follower.