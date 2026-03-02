Una parte della vita di Helena Prestes è sotto i riflettori da più di un anno, in particolare da quando ha partecipato al Grande Fratello e si è fatta conoscere da tutto il pubblico televisivo. Oggi, 2 marzo, alcuni fan hanno incrociato casualmente la modella per strada e hanno raccontato che è stata disponibile e sorridente nonostante il periodo delicato che vivendo.

Il retroscena sull'incontro con Helena

Dopo quasi una settimana d'assenza Helena è tornata sui social e ha anticipato ai fan che è pronta a riprendere tutto il lavoro che ha lasciato in sospeso quando ha avuto la notizia della scomparsa del papà.

Il 1° marzo, inoltre, la modella era tra i tanti tifosi che si sono radunati al palazzetto di Terni per l'ultima partita in casa di Javier: in quest'occasione i fan hanno rispettato il periodo delicato di Prestes e si sono limitati a guardarla e a salutarla da lontano.

Stamattina, invece, alcuni ragazzi hanno incontrato la 35enne nei pressi della stazione e hanno avuto la possibilità di scambiare qualche chiacchiera con lei.

"Una donna meravigliosa, solare e disponibile a parlare con tutti. Ti si ama sempre di più", è stato il racconto di una delle fan.

Mentre andavamo alla stazione abbiamo incontrato la bellissima una donna meravigliosa solare disponibile sempre pronta per una parola bella per tutte ti si ama sempre con te #helevier pic.twitter.com/GT47FZKhZK — Lucia lucy👀 (@Lucia1242093501) March 2, 2026

La reazione del fandom

Il fatto che alcuni ragazzi hanno incrociato casualmente Helena a Terni ha reso felici tutte le persone che sono nel suo fandom da più di un anno.

"Sono troppo felice per voi", "Lei illumina tutto, è stupenda", "Questa è la dimostrazione che non c'è bisogno di sgomitare", "Chi è corretto viene ripagato", "I fan non invadenti meritano queste gioie", "Non avevo dubbi che lei fosse così", "Che bel regalo", "Le belle persone si riconoscono", "Bravi", si legge su X in queste ore.

Le prime parole dopo l'addio al papà

Helena ha scelto di non farsi sopraffare dal dolore e lo ha raccontato in un breve video che ha pubblicato su Instagram domenica scorsa.

"Questo non è un momento semplice per la mia famiglia, ma so che è giusto riprendere il cammino passo dopo passo. Lo devo fare per onorare quello che mi ha insegnato papà. Torno al lavoro e vi ringrazio per tutto l'amore che mi avete mandato in questi giorni così delicati", ha detto la modella sui suoi canali social.