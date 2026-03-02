Una parte della vita di Helena Prestes è sotto i riflettori da più di un anno, in particolare da quando ha partecipato al Grande Fratello e si è fatta conoscere da tutto il pubblico televisivo. Oggi, 2 marzo, alcuni fan hanno incrociato casualmente la modella per strada e hanno raccontato che è stata disponibile e sorridente nonostante il periodo delicato che vivendo.

Il retroscena sull'incontro con Helena

Dopo quasi una settimana d'assenza Helena è tornata sui social e ha anticipato ai fan che è pronta a riprendere tutto il lavoro che ha lasciato in sospeso quando ha avuto la notizia della scomparsa del papà.

Il 1° marzo, inoltre, la modella era tra i tanti tifosi che si sono radunati al palazzetto di Terni per l'ultima partita in casa di Javier: in quest'occasione i fan hanno rispettato il periodo delicato di Prestes e si sono limitati a guardarla e a salutarla da lontano.

Stamattina, invece, alcuni ragazzi hanno incontrato la 35enne nei pressi della stazione e hanno avuto la possibilità di scambiare qualche chiacchiera con lei.

"Una donna meravigliosa, solare e disponibile a parlare con tutti. Ti si ama sempre di più", è stato il racconto di una delle fan.

La reazione del fandom

Il fatto che alcuni ragazzi hanno incrociato casualmente Helena a Terni ha reso felici tutte le persone che sono nel suo fandom da più di un anno.

"Sono troppo felice per voi", "Lei illumina tutto, è stupenda", "Questa è la dimostrazione che non c'è bisogno di sgomitare", "Chi è corretto viene ripagato", "I fan non invadenti meritano queste gioie", "Non avevo dubbi che lei fosse così", "Che bel regalo", "Le belle persone si riconoscono", "Bravi", si legge su X in queste ore.

Le prime parole dopo l'addio al papà

Helena ha scelto di non farsi sopraffare dal dolore e lo ha raccontato in un breve video che ha pubblicato su Instagram domenica scorsa.

"Questo non è un momento semplice per la mia famiglia, ma so che è giusto riprendere il cammino passo dopo passo. Lo devo fare per onorare quello che mi ha insegnato papà. Torno al lavoro e vi ringrazio per tutto l'amore che mi avete mandato in questi giorni così delicati", ha detto la modella sui suoi canali social.
