Oggi, 29 marzo, Helena Prestes ha scelto di condividere con i fan un dolce ricordo, in particolare un posto da sogno dove sognava di poter soggiornare quando era una modella alle prime armi. In un video che ha pubblicato su TikTok, dunque, la 35enne si è detta fiera di tutto quello che è riuscita ad ottenere dopo anni di sacrifici e duro lavoro, poi ha invitato i suoi followers e non smettere mai di coltivare i loro sogni.

Il discorso di Helena sui social

Dopo essersi dedicata ad alcuni impegni di lavoro, Helena si è concessa un po' di relax in uno dei suoi posti del cuore.

Come ha raccontato lei stessa in un video che ha postato sui social, in questi giorni Prestes è tornata in una città alla quale è legatissima perché è stata una delle prime dove ha alloggiato quando è arrivata in Italia.

"Sono a Valmadrera, dove venivo quando non avevo niente. Non potevo permettermi una vacanza, quindi facevo campeggio qui vicino. Poi ho conosciuto l'amministratrice di questo hotel, che è stato un po' l'inizio di tutto. Da ragazzina avevo tanti desideri che oggi sono diventati realtà, quindi vi dico che i sogni si avverano", ha detto l'ex concorrente del Grande Fratello sui social.

quella bambina che aveva tanti sogni oggi inizia a vederli realizzati 💖

non smettere mai di sognare Hele perché sei la dimostrazione che con impegno e sacrificio i sogni diventano realtà ✨ pic.twitter.com/WE1M9ovnKV — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) March 29, 2026

La reazione dei fan

L'emozionante discorso che ha fatto Helena in queste ore è arrivato al cuore di tutte le persone che l'hanno sempre apprezzata perché è arrivata in alto da sola, basandosi esclusivamente su sé stessa e sui suoi talenti.

"Non smettere mai di sognare", "Sei la dimostrazione che con impegno e sacrificio i sogni diventano realtà", "Mi ha fatta piangere", "Sono troppo felice per lei", "Vola sempre in alto Helena", "La vita ti ha tolto tanto, ma ora ti sta ripagando", "La tua tenacia è stata premiata", "Sei un esempio di volontà e dedizione", "Meriti tutto", si legge su X in queste ore.

Il futuro con Javier a Lecco

In questo video Helena ha anche accennato al fatto che uno dei suoi posti del cuore è molto vicino a Lecco, la città dove ha comprato casa di recente.

Da circa un mese, infatti, Prestes ha preso possesso dell'abitazione dove lei e Javier si trasferiranno definitivamente dopo la fine della stagione sportiva in corso.

La modella ha già iniziato a lavorare al trasloco che farà a breve, l'ennesimo da quando ha concluso l'avventura al Grande Fratello.