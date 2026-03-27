Da giorni sui social si sta parlando molto della sparizione di Javier Martinez da TikTok, e in particolare delle spiegazioni che lui ha dato per giustificare la sua assenza. Mentre il pallavolista raccontava che non riuscirebbe più ad accedere al suo account, Helena Prestes ha volutamente punzecchiato le persone che avrebbero gestito la pagina quando il 31enne era nella casa del Grande Fratello, ovvero i suoi ormai ex collaboratori.

Il commento pungente di Helena in diretta

Da un po' di tempo Javier non riesce più ad accedere al suo profilo TikTok, così ha deciso di chiedere ai fan di segnalare la pagina che ormai sarebbe in possesso di altre persone.

"Farò un altro account perché non riesco a recuperare la password. Purtroppo queste cose succedono, non aggiungo altro", ha detto Martinez prima che la fidanzata che era accanto a lui intervenisse.

"Beh, non è vero. La gente perbene non danneggia gli altri e e non fa queste cose", ha dichiarato Helena lanciando uno sguardo d'intesa al compagno che era in live sul suo profilo.

Anche se non ha fatto nomi, si dice che la frecciatina di Prestes fosse per le persone che gestivano la pagina del pallavolista quando era al GF, quindi il suo manager e altri collaboratori con i quali non avrebbe più rapporti.

Martinez, fai sto profilo che ci pensiamo noi.... è vero Helena, la gente perbene non fa ste cose...avanti tutta ragazzi 🥰 pic.twitter.com/qMM842PCWp — Nunzia76 (@nunz66003) March 26, 2026

Il supporto del fandom

Stando a quello che si legge sui social in questi giorni, moltissimi fan di Javier la penserebbero come Helena sulle persone che starebbero cercando di danneggiarlo non restituendogli il suo profilo TikTok.

"Brava Helena, la gente perbene non fa queste cose", "Avanti tutta ragazzi, fate un nuovo account e poi ci pensiamo noi", "Che rabbia", "Sono disgustata dalla pochezza di certe persone", "Siete stati fin troppo signori", "Smascherateli", "Voi siete troppo buoni", "Non meritano nulla, fate sapere cos'hanno fatto", si legge su X in queste ore.

Il trasloco e il viaggio a New York

In questi giorni Helena è impegnata con il trasloco e lo sta raccontando passo dopo passo sui social.

Dopo aver portato tutte le sue cose e quelle di Javier nella nuova casa a Lecco, la modella inizierà a prepararsi per una lunga trasferta oltreoceano.

Ad aprile, infatti, Prestes si trasferirà a New York per circa 40 anni e lavorerà su progetti ancora top secret.