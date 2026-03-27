Lo scorso 26 marzo Helena Prestes ha ottenuto un risultato incredibile: mentre in tv andava in onda la partita della Nazionale di calcio valida per la qualificazione ai Mondiali, la modella è riuscita a radunare in live più di 20.000 persone. Le dirette dell'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, sono seguitissime e stanno diventando un appuntamento fisso per la maggior parte dei suoi sostenitori.

I numeri incredibili su TikTok

L'altra sera Helena ha fatto una live su TikTok in cui ha parlato di tantissimi argomenti: dal motivo per il quale Javier è sparito dai social alle ricette che preferisce, fino ad arrivare ai tanti progetti ai quali ha lavorato nell'ultimo anno e che presto svelerà.

Prestes ha trascorso poco più di un'ora in diretta, ma a stupire tutti è il numero di persone che l'hanno seguita nonostante in tv ci fosse la partita tra l'Italia e l'Irlanda del Nord, sfida decisiva per qualificarsi ai Mondiali.

La modella è riuscita a catturare l'attenzione di più di 20.000 utenti ed è un risultato incredibile se si pensa che proprio a quell'ora su Rai 1 era in onda il secondo tempo del match della Nazionale di calcio allenata da Rino Gattuso.

E certo, perché a lei non li piace vincere facile ,💪💪 una live in contemporanea con la partita per la qualificazione ai mondiali dell’ Italia e ovviamente fa questi numeri⬇️. Tigra ti amiamo tutti, anche gli haters 😆😆😆 #heleners pic.twitter.com/kbvCzn8unu — shak (@shakhele) March 27, 2026

Il mezzo spoiler di Helena

Nel corso della live che ha fatto giovedì sera Helena ha anche accennato ai progetti ai quali ha lavorato ultimamente e che presto potrà condividere con tutti i suoi fan.

"Sono la casting director di me stessa e vi dico che ho tante novità per voi. Ho aspettato un anno per fare le cose con calma e per scegliere la strada più giusta da prendere. Ho già fatto tanto, ma per ora non posso dire di più", ha dichiarato la modella su TikTok.

L'affetto dei fan

Il successo della live dell'altra sera è riscontrabile anche nei tanti commenti che sono apparsi sui social dopo che Helena ha dato la buonanotte a chi era collegato con lei su TikTok.

"Più di 20.000 spettatori contro la Nazionale, aiutatemi a dire regina", "A lei non piace vincere facile", "Solo lei fa questi numeri contro l'Italia che cerca di qualificarsi ai Mondiali", "Ti amiamo tutti, anche gli haters", "Sei una grandissima donna", "Voglio proprio bene a questa persona", "Quante soddisfazioni che ci dai", si legge su X.