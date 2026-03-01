Questi giorni non sono stati semplici per Helena Prestes, eppure nei pochi scatti in cui si è vista non ha perso il sorriso che l'ha sempre contraddistinta. Dopo aver festeggiato il compleanno di Javier Martinez, la modella si prepara ad affrontare una domenica speciale: il 1° marzo, infatti, il suocero Mariano compie gli anni (lo stesso giorno in cui li avrebbe compiuti il suo papà, che è venuto a mancare questa settimana) e il fidanzato gioca l'ultima partita in casa con la Terni Volley Academy.

Il dettaglio che emoziona i fan

Da quando ha perso il papà Helena ha scelto di circondarsi solo degli affetti più cari, e tra questi c'è anche il suocero.

Il signor Mariano è una figura importantissima per Prestes sin dall'inizio della storia con Javier, ma nell'ultimo anno lo è diventato ancora di più.

Oggi, 1° marzo, l'uomo compie gli anni e tutti i fan degli Helevier gli hanno fatto gli auguri sui social ricordando una dolce coincidenza: il giorno del compleanno di Martinez senior coincide con quello di Antonio Prestes, il padre della modella che è venuto a mancare meno di una settimana fa.

Il destino ha fatto sì che i loro papà festeggiano il compleanno lo stesso giorno. Auguri a papà Prestiness e papà Martinez ❤️#helevier #prestinez #heleners #javi7 pic.twitter.com/Ek1b4baamq — Angy (@angela_ronga) March 1, 2026

I messaggi per Mariano Martinez

Esattamente come è accaduto il 27 febbraio per il compleanno di Javier, anche il signor Mariano ha ricevuto tantissimi messaggi d'auguri da parte dei fan della coppia.

"Auguri e un grande abbraccio a Helena perché sarebbe stato anche il compleanno del suo papà"; "I loro papà sono nati lo stesso giorno, se non è destino questo", "L'amore tra questi due ragazzi è scritto nelle stelle, auguri papà orso", "Che coincidenza incredibile", "Commovente", "Buon compleanno papà orso, ti vogliamo bene", "Auguri ad entrambi i papà", "Incredibile", "La vita non smette mai di sorprendere", si legge su X in queste ore.

Il toccante silenzio di Helena

Fatta eccezione per un messaggio su X con il quale ha ringraziato le persone che hanno mandato fiori per il funerale del papà, Helena è in silenzio da quasi una settimana.

La modella ha scelto di condividere il suo dolore con Javier e pochi amici a Terni, dove vive da diversi mesi con il compagno.

Tra pochi giorni Prestes dovrebbe tornare al lavoro, infatti è prevista la sua presenza all'evento organizzato dal brand del quale è co-founder il 7 marzo a Napoli.