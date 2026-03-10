Manca poco al ritorno in televisione di due protagoniste indiscusse della penultima edizione del Grande Fratello: ad aprile, infatti, The Fifty debutterà su Prime Video con la sua prima edizione italiana e tra i concorrenti ci saranno Helena Prestes e Shaila Gatta. Esattamente come è accaduto nella casa più spiata d'Italia, anche in questo nuovo reality le due saranno rivali: la modella brasiliana sarà nella squadra delle volpi e la ballerina in quella dei leoni.

Gli spoiler di Helena e Shaila su Instagram

Sono passati molti mesi dal loro ultimo incontro in tv, ma Helena e Shaila stanno per ritrovarsi faccia a faccia.

In questi giorni, infatti, sia Prestes che Gatta hanno confermato la loro presenza nel cast della prima edizione di The Fifty postando su Instagram l'emoji di un animale che dovrebbe rappresentare la squadra per la quale gareggeranno.

La modella di origini brasiliane ha pubblicato la foto di una volpe, invece la ballerina campana quella di un leone: da quello che è trapelato nelle ultime ore, questi dovrebbero essere i team che si sfideranno nel reality che sarà disponibile su Prime Video da aprile (non c'è ancora una data certa).

Shaila ed Helena ovviamente in due squadre diverse 🦁🦊



ADORISSIMO — scossa 9.3 💌 (@alehugme3) March 10, 2026

Le teorie dei fan sui social

Il meccanismo di The Fifty è ancora tutto da scoprire, ma sul web c'è chi sta fantasticando su cosa potrebbe accadere tra Helena e Shaila nel corso dell'avventura.

"Ovviamente le hanno messe in due squadre diverse", "Già adoro tutto", "Quindi affronteranno prove in rappresentanza della loro squadra?", "Per me potrebbero andare d'accordo stavolta", "Se gareggeranno con le maschere potrebbero scoprirlo solo alla fine di essere state l'una contro l'altra, bellissimo", "Sto male", "Non vedo l'ora", "Finalmente vedremo tutto", si legge su X in questi giorni.

Grande Fratello da antagoniste

Tra Helena e Shaila non è mai corso buon sangue, anzi al Grande Fratello si sono scontrate molte volte e anche in maniera piuttosto accesa.

Chi ha seguito l'edizione alla quale hanno partecipato le due ragazze ricorderà che sono state a capo di fazioni opposte, da un lato gli Helevier (sostenitori dell'amore tra Helena e Javier) e dall'altro gli Shailenzo (fan di Shaila e Lorenzo).

In un primo scontro al televoto è stata la ballerina ad avere la meglio, ma in semifinale la modella si è riscattata battendo ed eliminando la rivale dal gioco.