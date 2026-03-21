La diretta che Helena Prestes ha fatto su TikTok il 20 marzo è stata un successo: al termine della live alla quale ha partecipato anche Javier Martinez, infatti, si è saputo che sono stati più di 32.000 gli utenti che si sono collegati con l'account della modella in meno di un'ora. Questi numeri sono impressionanti se si pensa che la 35enne non è una tiktoker, anzi usa questa piattaforma solo per divertirsi e per comunicare con le persone che le vogliono bene.

La spontaneità di Helena in live

Nel giorno in cui ha svelato l'importante significato del nuovo tatuaggio che ha fatto sulla mano (le lettere L e J, di Luis e Javier), Helena ha fatto la consueta diretta del venerdì sera.

Per poco meno di un'ora, infatti, Prestes ha chiacchierato con i fan in live e ha coinvolto l'amico Mattia che era con lei.

La modella non ha risparmiato risposte al veleno agli haters, soprattutto a quelli che hanno provato a punzecchiarla sul suo rapporto con Martinez.

A proposito del pallavolista, ad un certo punto si è collegato con l'account della fidanzata e tra i due c'è stato un dolce scambio di battute a distanza.

I numeri del boom sul web

Quando Helena ha chiuso la diretta, chi era collegato ha potuto vedere quante persone l'hanno seguita anche per poco tempo.

La live che Prestes ha fatto su TikTok il 20 marzo, dunque, ha avuto 32.672 spettatori totali e questo è un dato impressionante e difficilmente replicabile per personaggi che non lavorano esclusivamente su questa piattaforma.

Il successo della modella sui social, dunque, è sotto gli occhi di tutti e sembra destinato a crescere ancora di più grazie all'affetto della gente che apprezza la sua spontaneità.

Anche ieri sera si è confermata la regina che è 👑🤍#heleners pic.twitter.com/0Nz3n4vz4W — Alina 06 Chelaru (@AlinaChelaru06) March 21, 2026

La reazione del fandom

Il boom della live dell'altra sera ha reso felici tutte le persone che seguono Helena da più di un anno e quindi sono una parte fondamentale del suo successo sui social.

"Anche ieri si è confermata la regina che è", "Praticamente ha un seguito maggiore del GF Vip di quest'anno", "La nostra queen", "Sono senza parole per questi numeri", "Sono passati più di 32.000 utenti, impressionante", "Sono troppo felice per lei", "Lei piace perché è divertente, leggera e sincera"; si legge su X in queste ore.