Ai fan di Helena Prestes non sfugge nulla e infatti oggi, 15 marzo, sui social si è sparsa la voce secondo la quale la modella avrebbe nuovi tatuaggi su una mano. In un video che ha postato da casa sua a Terni, la 35enne avrebbe mostrato una scritta e qualche disegno che prima non aveva sulla pelle, o meglio questo è quello che sostengono le persone che la seguono da tempo e conoscono quasi tutto di lei.

La novità che non passa inosservata

Dopo aver emozionato tutti con l'intervista a Verissimo, Helena è tornata a casa e ha ripreso la sua routine.

Questa domenica, ad esempio, Prestes si è concessa un po' di relax sul balcone: dopo essersi preparata un mate, la modella ha indossato un costume da bagno ed è andata a sorseggiare la sua bevanda al sole.

A colpire i fan è stata sia la perfetta forma fisica della donna che i nuovi tatuaggi che avrebbe sfoggiato su una mano; secondo chi la segue da tempo, la 35enne avrebbe fatto alcuni piccoli tattoo nell'ultimo periodo e non lo avrebbe ancora comunicato sui social.

Ci fai un tutorial di questa bevanda ? Please 🙏 e se vorrai ci farai vedere i nuovi tattoo? Please 🙏 #heleners pic.twitter.com/GDLalMSYtk — shak (@shakhele) March 15, 2026

La richiesta a Helena

A notare qualcosa di nuovo sulla mano di Helena sono stati in molti, infatti sui social si possono trovare diversi commenti sull'argomento.

"Bello il tutorial della bevanda, ma ci fai vedere i nuovi tattoo?", "Secondo me ha tatuato una scritta per il padre", "Sono troppo curiosa", "Anch'io ho notato qualcosa di nuovo", "Io voglio sapere il significato di questi tatuaggi", "Sono bellissimi"; "Ci fai vedere i nuovi tatuaggi? Per favore", "Uno sembra un numero", "Secondo me ne ha ripassati alcuni e sul dorso nella mano ne ha fatti di nuovi", si legge su X il 15 marzo.

Il ritorno alla vita dopo il lutto

Da circa una settimana Helena ha ripreso a pubblicare contenuti divertenti sui social, esattamente come faceva prima della scomparsa del papà.

Anche nell'intervista a Verissimo la modella ha detto che ha bisogno di momenti di leggerezza per non pensare a quello che è successo alla sua famiglia, e il rapporto a distanza con i fan sembra aiutarla in questo senso.

Prestes è tornata al lavoro quasi subito, e per questo c'è chi l'ha criticata sostenendo che avrebbe dovuto prendersi un po' di tempo in più per elaborare il lutto.