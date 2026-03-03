Un semplice "grazie" e alcune foto dei giorni che ha trascorso lontano da tutto prima di rimettersi al lavoro: è questo il contenuto del primo post di Helena Prestes dopo la scomparsa del papà. A colpire tutti è la costante presenza di Javier Martinez accanto alla modella che una settimana fa ha perso un punto di riferimento, quel genitore che ha accudito in Brasile all'inizio dell'anno.

Le foto che emozionano il fandom

In un video che ha postato su Instagram poco tempo fa Helena lo aveva anticipato che sarebbe tornata al lavoro, infatti in queste ore è su un treno che la sta portando a Milano.

Durante il viaggio Prestes ha deciso di pubblicare alcune foto sul suo profilo, una serie di scatti che ha fatto immersa nella natura e circondata solo dal silenzio e dall'amore di Javier.

Martinez ha avuto e ha tutt'ora un ruolo importantissimo nella vita della modella, infatti è quel punto di riferimento che le è mancato per molti anni e che oggi la fa sentire protetta e amata.

Il pallavolista non ha lasciato mai sola la fidanzata in questo periodo così delicato, e ciò conferma che il loro rapporto è più solido che mai.

L'affetto per Helena

Le foto che Helena ha pubblicato su Instagram il 3 marzo hanno emozionato tutti, infatti sul web si possono trovare molti commenti a riguardo.

"L'amore cura tutto", "Foto stupende e significative", "Ho pianto, lo devo ammettere", "Loro guardano al futuro", "Questo post è speciale", "Bello sapere che Helena è amata anche in questi giorni difficili", "Javier è sempre con lei", "Il dolore rimane, ma è giusto tornare a vivere e a sorridere con le persone giuste", "Lui è il suo porto sicuro", "Ci sono sempre l'uno per l'altra", "Insieme e con le mani intrecciate, splendidi", si legge su X in queste ore.

La forza di tornare a vivere

Tra le immagini che ha inserito nel suo nuovo post su Instagram, Helena ne ha scelte alcune di quando era bambina.

Anche questi scatti hanno commosso e hanno spinto molti fan ad augurare alla modella una serenità che merita e che ultimamente ha perso.

Prestes è una donna forte e in quanto tale sta provando ad andare avanti nonostante il dolore, e ad aiutarla sono i familiari e l'uomo che le sta affianco da più di un anno, Javier.