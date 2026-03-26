Qualsiasi cosa faccia o dica Helena Prestes diventa argomento di discussione tra i suoi fan e non solo. Un video che la modella ha postato su Instagram il 25 marzo, ad esempio, ha portato molti utenti a paragonarla ad un'attrice amatissima: secondo la maggior parte dei suoi sostenitori, la 35enne assomiglierebbe tantissimo a Julia Roberts, soprattutto nella sua versione acqua e sapone.

Il video con dedica di Helena

Dopo aver trascorso un paio di giorni in Toscana (ospite dell'amico Luca Calvani), Helena è tornata a Terni e si è concessa una passeggiata in bicicletta al tramonto.

"Italia mia, sei bella bella", ha scritto Prestes in un video che ha postato sui suoi profili social e che ha spinto molti fan a riparlare di una sua somiglianza con una famosissima attrice americana.

Secondo la maggior parte dei suoi sostenitori, infatti, la modella assomiglierebbe molto a Julia Roberts da giovane, o meglio con una decina d'anni in meno e nella sua versione acqua e sapone.

Julia Roberts sei tu?

qui Hele le assomiglia tantissimo due donne bellissime e straordinarie💖 pic.twitter.com/YZQQ0N88H9 — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) March 25, 2026

I complimenti del fandom

Non è la prima volta che Helena viene paragonata a Julia Roberts, anzi tra i suoi fan sono in tanti a pensare che la bellezza delle due sarebbe pressoché identica.

"Julia Roberts sei tu?", "Le assomiglia tantissimo", "Sono molto simili, è vero", "Uguale", "Per me è identica", "Due gocce d'acqua", "Identica a Julia quando era più giovane", "In questo video le assomiglia particolarmente", "Lo penso da sempre", "Molto somiglianti", "Due grandi donne", si legge su X in queste ore.

I progetti top secret oltreoceano

Manca poco all'inizio di un'avventura che entusiasmerà tutto il fandom di Helena: ad aprile (non si sa ancora la data esatta), infatti, la modella volerà a New York e ha già anticipato che ci rimarrà più di un mese.

Prestes ha diversi lavori da fare in America, una serie di progetti importanti che la terranno lontana dall'Italia per circa 40 giorni.

La modella dovrebbe partire da sola (al massimo con qualche collaboratore) perché nelle prossime settimane Javier sarà impegnato con le ultime partite della stagione con la sua squadra di pallavolo. Terminati questi impegni, anche Martinez si trasferirà temporaneamente negli USA.