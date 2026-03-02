Non è passata neanche una settimana da quando ha perso il papà, ma Helena Prestes ha deciso di farsi forza e tornare al lavoro soprattutto per onorare i valori che le sono stati trasmessi da bambina. In un video e in un messaggio che ha postato su Instagram, la modella ha ringraziato i fan e ha anticipato che d'ora in poi proverà a ripartire per sé stessa e per tutta la sua famiglia.

Il composto sfogo di Helena

Dopo aver assistito all'ultima partita di Javier a Terni, Helena è tornata a casa e ha registrato un video che ha emozionato tutti i fan.

"Mi sono presa una pausa perché mio padre è mancato e volevo rispettare il suo lutto. Questo è un momento delicato, ma riparto perché è giusto onorare lui e quello che mi ha insegnato. Riprendo il cammino e torno al lavoro, grazie a tutti", ha detto Prestes visibilmente provata da quello che è accaduto a tutta la sua famiglia nell'ultima settimana.

Con grande dignità, dunque, la 35enne ha deciso di mostrarsi a pochi giorni dalla morte del papà e ha comunicato a chi le vuole bene che ricomincerà a vivere nonostante il dolore.

Piano piano Hele...un passo alla volta. Noi siamo qui ad aspettarti e a rispettare i tuoi tempi 🫶🏻🤍#helenerspic.twitter.com/JzZCMHn91H — Alina 06 Chelaru (@AlinaChelaru06) March 1, 2026

Il messaggio per il fandom

L'altra sera Helena ha scelto di dedicare dolci parole anche alle persone che la seguono su Instagram e che nei giorni scorsi le hanno dimostrato affetto e vicinanza.

"Grazie a tutti per l'amore e per il rispetto che avete dimostrato oggi al palazzetto. Scusate se non avevo molte energie, ma sono davvero grata", ha scritto Prestes sul suo canale broadcast dopo la fine dell'ultima partita in casa di Javier con la Terni Volley Academy.

Il rispettoso sostegno dei fan

Helena è una donna forte e coraggiosa, ed è anche per questo motivo che tantissime persone la seguono e la supportano a distanza.

"Piano piano, noi siamo sempre qui", "Un passo alla volta", "Rispetteremo sempre i tuoi tempi", "Hai un sorriso per tutti nonostante il momento delicato che stai vivendo, sei speciale"; "Sei una persona meravigliosa", "Cuore grande e anima bellissima", "Ti vogliamo tanto bene", "Forte e generosa", "Si vede che sei ancora provata, non avere fretta", "Mi si spezza il cuore a vederla così", "Sempre al tuo fianco", "Sei un esempio per tutti", si legge su X in queste ore.