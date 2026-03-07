Oggi, 7 marzo, Helena Prestes sarà protagonista di un evento attesissimo. A distanza di pochi giorni dalla scomparsa del papà, la modella tornerà in pubblico e lo farà come ospite d'onore della serata organizzata dal brand del quale è co-founder. Per chi non potrà partecipare a questo momento speciale, la 35enne ha pensato di documentarlo in diretta su TikTok a partire dalle 20:00 circa.

Il primo impegno ufficiale di Helena dopo il lutto

Sono passate meno di due settimane dalla scomparsa del suo papà, ma Helena ha deciso di farsi forza e di tornare a lavorare anche per distrarsi.

Stasera, infatti, la modella sarà ospite dell'evento di Chloe's Love, un brand di opere d'arte e design del quale lei è co-founder.

L'appuntamento è a Napoli (per la precisione al ristorante MUTA) attorno alle 21:00, ma Prestes ha pensato anche a chi non potrà essere sul posto questo sabato.

"Oggi backstage della giornata sull'esclusivo e live dell'evento su TikTok", ha anticipato la 35enne alle persone che la seguono sui social.

amore usciamo stasera?

L'attesa dei fan

Chi supporta Helena non vede l'ora di rivederla al lavoro, e il 7 marzo ne avrà l'occasione tramite le dirette che lei farà su Instagram e su TikTok durante tutto l'arco della giornata.

"Oggi non si esce", "Devo trovare una scusa da dire alle amiche per non uscire a cena", "E chi si muove", "Tutti a casa", "La sto già aspettando", "Per fortuna che ci ha avvisati prima", "Sono troppo curiosa di vedere di cosa si tratta", "Io sono già pronta", "Forza Helena", "Tutti lì a sostenerla", "Dev'essere un progetto molto importante", "Manca poco", si legge su X in queste ore.

La frecciatina agli haters

Da alcuni giorni Helena ha ripreso a fare le live sui suoi profili social, e in una di queste ha fatto una comunicazione molto importante.

Stufa degli attacchi gratuiti e delle persone che parlerebbero al suo posto, Prestes ha detto: "Dite parlo con gli amici, parlo con la famiglia. Io e Javier siamo stanchi.

D'ora in poi mando tutto all'avvocato".

Da più di un anno, infatti, gli Helevier devono fare i conti con gli haters e con le mosse che fanno per provare a metterli in difficoltà o in cattiva luce davanti ai loro tantissimi sostenitori.