Per giorni nel fandom di Helena Prestes si è parlato di un tatuaggio che lei ha sfoggiato sulla mano e che sembrava difficile da decifrare. Nel corso di una live che ha fatto oggi, 20 marzo, la modella ha svelato cosa si è tatuata di recente: le lettere L e J unite, ovvero le iniziali dei nomi del padre Luis e del fidanzato Javier Martinez.

Svelato il mistero degli ultimi giorni

Cosa si è tatuata Helena sulla mano? I fan se lo sono domandato per giorni e finalmente in queste ore hanno ricevuto una risposta dalla diretta interessata.

Nel corso di una diretta che ha fatto su Instagram oggi, 20 marzo, Prestes ha spiegato il significato del tatuaggio che ha deciso di fare poco tempo fa e che ha incuriosito tanti suoi sostenitori.

Stando a quello che si legge sui social, la modella ha deciso di imprimere sulla sua pelle le iniziali dei nomi di due persone importantissime per lei: la L del padre Luis (che è venuto a mancare meno di un mese fa) e la J del fidanzato Javier.

La 35enne ha scelto di unire queste lettere in un unico tatuaggio che secondo molti ricorderebbe anche il simbolo dell'infinito.

L'emozione dei fan di Helena

Il racconto che Helena ha fatto in mattinata ha commosso tutti, soprattutto chi ha compreso l'importanza del significato del tatuaggio che ha deciso di fare dopo la scomparsa del papà.

"L+J, bellissimo", "Lo sapevo", "Il padre e il suo grande amore", "Sono devastata", "Senza volere sembra anche l'infinito", "Non so che dire", "Un tatuaggio dedicato a due persone importantissime per lei, non ce la faccio", "Bellissimo", "Ho le lacrime", "Cuore d'oro", "Le voglio bene ogni giorno di più", si legge su X in queste ore.

Tanti progetti all'orizzonte

Negli ultimi giorni Helena ha incuriosito i fan mostrandosi dietro le quinte di quello che sembrerebbe essere uno studio televisivo.

In uno scatto che ha postato sui social, infatti, Prestes indossa un microfono e c'è chi è convinto che avrebbe registrato un'ospitata in un programma ancora top secret.

Tra qualche settimana, inoltre, su Prime Video saranno caricate le puntate di The 50, il reality al quale Helena ha partecipato qualche mese fa e che la vedrà in sfida con altri 49 personaggi famosi.