In live su TikTok Helena Prestes riesce a dare il meglio di sé, e l'altra sera ha divertito tutti quando ha raccontato com'è nata la sua storia con Javier Martinez ad una persona che era collegata con lei. La modella ha scherzato sul fatto che per mesi il pallavolista l'ha rifiutata dicendo che tra loro c'era solo amicizia, poi ha aggiunto che è stata lei a fargli capire che erano fatti l'una per l'altro.

La battuta di Helena che diverte tutti

Sono tanti gli spunti di discussione che Helena ha regalato nel corso dell'ultima live che ha fatto su TikTok: in poco più di un'ora, infatti, la modella è passata dal rispondere a tono agli haters al ricordare come è nata la sua relazione con Javier.

Ad una ragazza che era collegata con lei in diretta, infatti, l'altra sera Prestes ha detto: "Io e il mio fidanzato ci siamo conosciuti nella casa del Grande Fratello, ma lui all'inizio non mi calcolava e l'ho messo alla parete".

Questa battuta della 35enne ha conquistato tutti, soprattutto chi ha imparato ad amare il suo modo di prendersi in giro e di scherzare sulle situazioni più disparate.

La reazione dei fandom

L'ironia con la quale Helena ha ricordato l'inizio della sua relazione con Javier è piaciuta a tutti, in particolare chi tifava per la coppia anche quando lui diceva che era solo un'amicizia.

"Lui doveva solo capire con la testa quello che il cuore già sapeva", "Aveva paura di soffrire e lei è stata bravissima ad aspettarlo", "Grande Helena", "Vorrei avere un briciolo della sua forza", "Lei è così tenera", "Helena è la prima a prendersi in giro, fantastica", "Più donne come lei", si legge su X in queste ore.

L'evoluzione del rapporto nella casa

Chi ha guardato la penultima edizione del Grande Fratello, ricorderà che Helena ha corteggiato Javier per mesi.

Il pallavolista ha ceduto solo all'inizio di febbraio, quindi a circa cinque mesi di distanza dal primo incontro con Prestes e dopo diversi flirt finiti male.

Fuori dalla mura più spiate d'Italia, però, gli Helevier hanno consolidato il loro legame: dopo aver festeggiato il primo anno d'amore, i due ragazzi si stanno preparando ad andare a vivere in una nuova grande casa che la modella ha comprato a Lecco.