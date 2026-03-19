Nel corso di una live che ha fatto di recente su TikTok, Helena Prestes si è lasciata andare a parole che hanno strappato un sorriso a chi era collegato con lei. Nell'elogiare la bellezza del fidanzato Javier Martinez, la modella ha svelato che ogni giorno lui riceverebbe apprezzamenti da chiunque, da altri uomini fino ad arrivare a donne molto adulte, e questa cosa la fa un po' ingelosire.

Il racconto di Helena in diretta

In una live che ha fatto a sorpresa l'altra sera, Helena ha parlato senza filtri del suo rapporto con Javier e di come reagisce agli apprezzamenti che lui riceverebbe ogni giorno.

"Lui non è per tutti. A volte lo guardo mentre fa la doccia, dovreste vedere la mia faccia. Dice che lo metto in soggezione, ma ragazze è tanta roba", ha esordito Prestes nel racconto che ha appassionato e divertito tutti i fan che erano collegati su TikTok.

"La verità è che ci provano maschi, signorine, donne in fase terminale, di tutto. Mi sono messa nei pasticci", ha ironizzato la modella mentre si preparava per un evento.

Eh niente col fidanzato in pratica ci provano tutti e tutte . Riceve complimenti a oltranza ci provano anche quelle in fase terminale....

Su fase terminale ho sputato l' acqua #heleners #helevier #javi7 pic.twitter.com/CdgzYS0Mtk — Ale (@Ale67174275) March 18, 2026

La reazione dei fan

Con ironia Helena ha ammesso che è un po' gelosa dei complimenti che fanno al suo fidanzato, anche se in fondo li comprende perché lei è la prima a riconoscere la bellezza di Martinez.

"Questa donna è surreale", "Un meme vivente", "Che ridere", "In pratica con Javier ci provano tutti e tutte, ma non avevamo dubbi", "Se non ci fosse bisognerebbe inventarla", "Live surreale", "Unica e inimitabile", "Troppo forte", "Spontanea come poche", si legge su X in queste ore.

Il bel gesto per i bambini di Bali

In questa live Helena ha anche anticipato che l'intero ricavato (i regali che mandano i fan) sarà devoluto a un orfanotrofio di Bali che lei ha potuto visitare personalmente qualche tempo fa.

Venerdì 20 marzo ci sarà un'altra diretta su TikTok e Prestes ha già detto che anche ciò che sarà donato in quell'occasione andrà ai bambini meno fortunati.

"Lei ha davvero un cuore d'oro", "Dovrebbero esserci più persone come Helena", "Pensa sempre agli altri, per questo la seguo da più di un anno", "Le chiacchiere stanno a zero, lei fa i fatti", "Ti ammiro", "Brava, questa è una cosa bella e importante", si legge su X in queste ore.