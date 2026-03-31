Qualche giorno fa Helena Prestes aveva avvisato i fan che tutte le donazioni che avrebbero fatto nel corso di due dirette su TikTok sarebbero andate interamente a un orfanotrofio di Bali che lei ha avuto la possibilità di visitare in passato. Oggi, 31 marzo, la modella ha confermato questa sua intenzione e ha postato le prove dei contatti che ha avuto con chi lavorerebbe per la struttura alla quale vorrebbe destinare la somma di denaro raccolta grazie ai fan.

L'aggiornamento di Helena su X

Nel viaggio in treno che l'ha riportata a Terni, Helena ci ha tenuto a comunicare ai fan una cosa importantissima.

A distanza di qualche giorno dalle live in cui aveva accennato al fatto che tutte le donazioni sarebbero andate a un orfanotrofio di Bali, Prestes è tornata sull'argomento con una novità.

Dopo aver postato gli screenshots di una parte della conversazione che avrebbe avuto con chi lavorerebbe per la struttura alla quale intende devolvere la somma di denaro che stata raccolta in due diverse dirette su TikTok, la modella ha svelato: "Abbiamo un responso, devo solo sbloccare il mio PayPal e poi pubblicherò la donazione. Manca poco. Il bene vince sempre".

Qui l’altra parte della conversationnnn loro non mi rispondevano ma io so perché sono stata lì e una persona brava ma fa tutto da solo. Cmq manca poco hehehhe … il bene vince sempre … 💓💓💓 pic.twitter.com/3fxUSb15TW — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) March 31, 2026

La reazione del fandom

Per rispondere a chi ha dubitato del fatto che avrebbe davvero devoluto in beneficenza le donazioni dei fan, Helena ha postato le prove dei contatti che avrebbe avuto con l'orfanotrofio di Bali.

"Noi non abbiamo mai avuto dubbi sulla tua correttezza", "Il tuo cuore è immenso", "Il bene genera bene", "Basta guardarti negli occhi per capire che persona sei", "Hai un cuore grande e generoso", "Solo la gente cattiva ha dubitato di te", "Sei unica", "Ti seguo da anni proprio perché sei così", "A noi non servivano le prove", "La tua bontà è una certezza", "Hai fatto una cosa bella e utile", si legge su X in queste ore.

Il futuro a New York

Manca sempre meno all'inizio di una nuova avventura per Helena e per tutte le persone che la supportano a distanza.

Ad aprile, infatti, la modella si trasferirà a New York per lavorare a progetti ancora top secret, ma ha già anticipato che non tornerà in Italia prima di 40 giorni.

Anche Javier volerà in America quando finiranno i play-out del campionato di A3, quello nel quale milita la Terni Volley Academy.