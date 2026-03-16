Da alcune ore i fan di Helena Prestes si stanno confrontando sui nuovi tatuaggi che la modella ha sfoggiato in un video su Instagram, in particolare quelli sulla mano sinistra. La teoria più gettonata sul web è quella secondo la quale la 35enne avrebbe impresso sulla propria pelle una lettera in corsivo maiuscolo (una L o una J), ma qualcuno ci vede anche una chiave di violino.

Tutte le teorie del fandom

Cosa si è tatuata Helena sulla mano? Questa è la domanda che sta impazzando tra i fan della modella da alcune ore, in particolare da quando qualcuno si è accorto della novità.

Visto che Prestes non ha ancora dato spiegazioni a riguardo, sui social se ne sta parlando molto e ci sono diverse teorie sui simboli che sono comparsi sulla pelle della donna negli ultimi giorni.

Sui social c'è chi è convinto che uno dei nuovi tattoo sarebbe una lettera scritta in corsivo maiuscolo: l'ipotesi più gettonata è quella di una L (che sarebbe l'iniziale di Luis, primo nome del padre recentemente comparso), ma che anche chi ci vede una J di Javier.

Altri utenti pensano che Helena si sarebbe tatuata una chiave di violino per l'amore che ha per la musica, ma anche questa per ora è solo una supposizione tutta da confermare.

Helena spiegaci il tatuaggio abbiamo aperto il Toto scommesse #helevier pic.twitter.com/4PTl22BWab — Lucia lucy👀 (@Lucia1242093501) March 15, 2026

I commenti sui tatuaggi

Nell'attesa di spiegazioni da parte di Helena, sui social stanno continuando ad impazzare molte ipotesi sui suoi nuovi tatuaggi.

"Dicci tutto, qui è partito il toto scommesse", "Per me sono una L in corsivo e la scritta Strenght", "Una J in corsivo, si vede chiaramente", "Io vedo un 7", "La lettera potrebbe essere l'iniziale del nome del padre, Luis", "Luis il primo nome del papà", "Una chiave musicale", "L con l'infinito", "Forza in inglese", "La chiave di violino potrebbe essere per la stessa passione che aveva con il papà per la musica", "La J di Javier", "Qualsiasi cosa siano, sono bellissimi", si legge su X nelle ultime ore.

La domenica casalinga di Helena

Mentre Javier era impegnato con una partita in trasferta, Helena si è goduta una domenica di relax a Terni.

Sui social, infatti, la modella ha documentato parte della sua giornata, dalla ricetta per la merenda al tempo che ha trascorso sul balcone per abbronzarsi un po'.