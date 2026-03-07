In questi giorni Helena Prestes è stata a Lecco e ha registrato un video molto emozionante che poi ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Dopo anni di sacrifici, lavoro e rinunce, la modella ha comprato una casa tutta sua e l'ha mostrata ai fan in un post che ha emozionato e commosso tutti, a partire da Javier Martinez che le ha fatto una dolcissima dedica.

Il racconto del sogno realizzato

Da alcuni giorni Helena ha deciso di tornare al lavoro, ma prima ha fatto tappa nella città dove è riuscita a realizzare uno dei suoi più grandi sogni: comprare una casa.

Con un video che ha postato su Instagram nel weekend, infatti, la modella ha mostrato a chi la segue il posto che ha scelto dove mettere le radici: si tratta di un'abitazione luminosa e con una vista da sogno su Lecco, un luogo che a Prestes trasmesse pace e d'ora in poi sarà il suo porto sicuro.

La 35enne ha brindato a questo traguardo con ha raggiunto dopo anni di sacrifici, poi non ha nascosto l'emozione e l'orgoglio per quello che è riuscita ad ottenere con le sue sole forze.

"Finalmente ho le chiavi di un sogno tra le mani. Grazie a tutti", ha scritto la donna sui social.

Il messaggio d'amore di Javier

Javier è stato uno dei primi a commentare il post con il quale Helena ha mostrato la sua nuova casa a Lecco, e lo ha fatto in modo semplice ma significativo: il pallavolista ha dedicato alla fidanzata tre emoji a cuore e in tanti le hanno interpretate come un gesto romantico e di supporto.

"L'amore non conosce invidia", "Amare vuol dire essere orgogliosi dei successi dell'altro", "Lui è così innamorato e fiero", "Un uomo eccezionale", "Si supportano sempre, questa cosa mi emoziona", "Sempre insieme, passo dopo passo", "Bravo Javier", si legge su X in queste ore.

Il ritorno in pubblico di Helena

Helena ha lasciato Lecco da diverse ore, ha fatto tappa a Terni e con Javier ha raggiunto la città dove oggi ci sarà un evento molto importante.

Per il suo ritorno in pubblico dopo il lutto, infatti, la modella ha scelto la serata organizzata dal brand Chloe's Love, del quale è co-founder e che avrà luogo a Napoli il 7 marzo.

Prestes ha anche rassicurato i fan che vivono lontano che farà diverse live su Instagram e su TikTok per permettere a tutti di seguire cosa farà in questa giornata così speciale.