La carriera di Helena Prestes è inarrestabile: solo negli ultimi giorni, infatti, la modella ha raggiunto due traguardi professionali molto importanti. Oltre a campeggiare nelle vetrine di molti negozi di Milano con la campagna della quale è testimonial d'eccezione, di recente la 35enne è finita sulla prima pagina del Giornale di Lecco e non ha trattenuto la gioia nel raccontarlo ai fan.

Carriera in ascesa per Helena

Gli ultimi giorni Helena li ha trascorsi a Lecco, la città dove ha comprato casa e nella quale ha tantissimi ricordi.

Il 30 marzo la modella ha avuto un dolcissimo risveglio: come ha raccontato lei stessa sui social, oggi Prestes è sulla prima pagina del Giornale di Lecco.

La 35enne non ha nascosto la gioia che sta provando per questo nuovo traguardo che ha raggiunto dopo anni di lavoro e sacrifici, l'ennesimo di una carriera che è in forte ascesa e che non sembra avere neppure una battuta d'arresto.

"Sono sul giornale, che bello. Guarda mamma, andiamo a chiacchierare con le signore sotto casa", ha detto Helena in un video che ha divertito tutti i suoi sostenitori.

lei è passata dal mercatino di Terni a

"andiamo a chiacchierare con le signorine sotto la chiesa"

lei è un uragano di vita e di risate io la amo follemente 😂💖 pic.twitter.com/0NBNFfWzfb — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) March 30, 2026

Il boom anche come modella

Sempre in questi giorni è uscita una nuova campagna che vede Helena testimonial d'eccezione.

Come hanno fatto notare molti fan, Prestes non è solo sul sito di Primadonna ma anche nelle vetrine dei negozi di Milano di questo brand.

La 35enne lavora nella moda da quando era un'adolescente e tutt'ora è richiestissima per progetti innovativi che riescono a risaltare la sua classe.

L'entusiasmo dei fan

Gli ultimi successi di Helena hanno reso felici tutte le persone che la supportano tramite i social, ovvero chi fa parte del suo numerosissimo fandom,

"La amo follemente", "Merita tutto questo", "Unica e inimitabile", "Un bel buongiorno oggi", "Brava e credibile in tutto quello che fa", "Questa nuova collezione sembra fatta su misura per lei", "Bellissima", "Brava tesoro", "Continua così", "E gli haters muti", "Un passo alla volta", "Ti vogliamo bene", "La tua felicità è la nostra", "Non si ferma mai", "Complimenti", "Siamo orgogliosi di te", "Quello che sta facendo è incredibile", "Tutto questo senza l'aiuto di nessuno", si legge su X.