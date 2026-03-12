Sabato 14 marzo andrà in onda una nuova intervista di Helena Prestes, la prima dopo la scomparsa del papà Antonio. La modella sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e parlerà sia del rapporto difficile con il padre che di come sta provando a ripartire per il bene di tutta la sua famiglia.

L'annuncio del ritorno di Helena a Verissimo

Poche ore fa sui profili social di Verissimo è stato annunciato che Helena sarà ospite della prima delle due puntate previste questa settimana, ovvero quella di sabato 14 marzo.

Helena Prestes e il programma Verissimo hanno pubblicato un post in collaborazione annunciando la sua partecipazione allo show, che andrà in onda questo sabato alle 16:30 su Canale 5.



Durante l’intervista, Helena parlerà di momenti importanti della sua vita e del rapporto… — Update Helena Info (@infoprestes) March 11, 2026

La 35enne, dunque, tornerà a raccontarsi su Canale 5 a circa un mese di distanza dall'ultima volta: attorno a metà febbraio, infatti, Silvia Toffanin ha intervistato Prestes e il fidanzato Javier Martinez in occasione del loro primo anno d'amore.

Stando alle anticipazioni che circolano sul web in queste ore, stavolta la modella parlerà quasi esclusivamente del rapporto difficile che ha avuto con il papà, di come ha affrontato la notizia della sua scomparsa e di quello che sta provando a fare per reagire al lutto.

La reazione dei fan

La notizia del ritorno di Helena a Verissimo è stata accolta con gioia dai suoi fan, anche se molti non si aspettavano di rivederla in televisione così presto.

"Pronti a supportarla, come sempre", "Forza Helena, siamo con te", "Per me è troppo presto, al suo posto non sarei andata", "Ha già parlato del papà l'altra volta, perché tornare?", "Sicuramente sarà un'intervista toccante", "Che guerriera", "Non sei sola", "Un abbraccio forte", "In bocca al lupo", "Sarà difficile guardarla", si legge su X in queste ore.

Il lavoro come cura

Sono passati pochi giorni da quando Helena ha annunciato che sarebbe tornata al lavoro per onorare quello che le ha insegnato il papà, e in effetti nell'ultimo periodo si è occupata di diversi progetti.

Nonostante il periodo difficile che sta vivendo, Prestes ha ripreso a pubblicare contenuti sui social (soprattutto sponsorizzazioni), è stata ospite dell'evento del brand del quale è co-founder, ha dato qualche anticipazione di The Fifty (nuovo reality disponibile ad aprile su Prime Video) e ha preso possesso della casa che ha comprato a Lecco dopo anni di sacrifici.