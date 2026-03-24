C'è grande curiosità per la prima edizione italiana di The 50, ma i fan di Helena Prestes e quelli degli altri partecipanti dovranno avere ancora un po' di pazienza. Stando a quello che si legge sul web in queste ore, le puntate del nuovo reality dovrebbero essere caricare su Amazon Prime dall'8 maggio, quindi tra circa un mese e mezzo.
La data d'inizio del nuovo reality di Amazon
Sono tanti i progetti ai quali sta lavorando Helena in questo periodo: dalle campagne pubblicitarie alle sponsorizzazioni sui social, fino ad arrivare alle partecipazioni a diversi programmi tv.
Da mesi si sa che Prestes è nel cast della prima edizione italiana di The 50, un reality già molto noto all'estero e che a breve sbarcherà anche sui nostri schermi.
Le puntate di questo format sono state registrate all'inizio dell'autunno scorso, ma saranno disponibili tra qualche settimana.
Stando a quello che si legge sul web nelle ultime ore, l'intera stagione di The 50 Italia dovrebbe essere caricata su Amazon Prime l'8 maggio 2026.
Non vedo l'ora #heleners #helevier #javi7 pic.twitter.com/C6bPBIcaZW— Ale (@Ale67174275) March 24, 2026
Cresce l'attesa dei fan di Helena
Secondo le ultime indiscrezioni, dunque, The 50 Italia sarà disponibile tra un mese e mezzo sulla piattaforma di Amazon.
"Non vedo l'ora", "Ma l'8 maggio è lontanissimo", "Perché così tardi?", "Non possiamo anticipare la data d'inizio?", "Sono super curiosa", "Questa è una bella notizia", "Finalmente rivedremo Helena in tv", "Non sto nella pelle", "Chissà come se l'è cavata", "Manca ancora troppo tempo", "Noi siamo già pronti", si legge su X in queste ore.
Le prime anticipazioni sul format
Il cast di The 50 Italia è già stato svelato: 50 personaggi famosi (un mix tra influencer, attori e content creator) sono stati selezionati per una gara che porterà alla proclamazione di un unico vincitore.
I partecipanti hanno anche spoilerato che si sfideranno a squadre: da un lato ci saranno le volpi (team che include anche Helena) e dall'altro i leoni (con Shaila tra i suoi componenti).
Nel corso della competizione ci saranno le eliminazioni e verranno decretate dopo prove fisiche e d'ingegno: il concorrente che riuscirà a vincere, dovrà devolvere il montepremi finale ad una persona che lo segue sui social.