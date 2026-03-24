C'è grande curiosità per la prima edizione italiana di The 50, ma i fan di Helena Prestes e quelli degli altri partecipanti dovranno avere ancora un po' di pazienza. Stando a quello che si legge sul web in queste ore, le puntate del nuovo reality dovrebbero essere caricare su Amazon Prime dall'8 maggio, quindi tra circa un mese e mezzo.

La data d'inizio del nuovo reality di Amazon

Sono tanti i progetti ai quali sta lavorando Helena in questo periodo: dalle campagne pubblicitarie alle sponsorizzazioni sui social, fino ad arrivare alle partecipazioni a diversi programmi tv.

Da mesi si sa che Prestes è nel cast della prima edizione italiana di The 50, un reality già molto noto all'estero e che a breve sbarcherà anche sui nostri schermi.

Le puntate di questo format sono state registrate all'inizio dell'autunno scorso, ma saranno disponibili tra qualche settimana.

Stando a quello che si legge sul web nelle ultime ore, l'intera stagione di The 50 Italia dovrebbe essere caricata su Amazon Prime l'8 maggio 2026.

Cresce l'attesa dei fan di Helena

Secondo le ultime indiscrezioni, dunque, The 50 Italia sarà disponibile tra un mese e mezzo sulla piattaforma di Amazon.

"Non vedo l'ora", "Ma l'8 maggio è lontanissimo", "Perché così tardi?", "Non possiamo anticipare la data d'inizio?", "Sono super curiosa", "Questa è una bella notizia", "Finalmente rivedremo Helena in tv", "Non sto nella pelle", "Chissà come se l'è cavata", "Manca ancora troppo tempo", "Noi siamo già pronti", si legge su X in queste ore.

Le prime anticipazioni sul format

Il cast di The 50 Italia è già stato svelato: 50 personaggi famosi (un mix tra influencer, attori e content creator) sono stati selezionati per una gara che porterà alla proclamazione di un unico vincitore.

I partecipanti hanno anche spoilerato che si sfideranno a squadre: da un lato ci saranno le volpi (team che include anche Helena) e dall'altro i leoni (con Shaila tra i suoi componenti).

Nel corso della competizione ci saranno le eliminazioni e verranno decretate dopo prove fisiche e d'ingegno: il concorrente che riuscirà a vincere, dovrà devolvere il montepremi finale ad una persona che lo segue sui social.