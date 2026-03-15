Tra gli ospiti della puntata del 14 marzo di Verissimo, Helena Prestes ha parlato con grande commozione del periodo difficile che sta attraversando dopo la recente morte del padre, Antonio. Durante l’intervista, la modella ha raccontato il dolore per la perdita e le difficoltà legate a un rapporto familiare complesso, caratterizzato da momenti molto duri ma anche da ricordi positivi che oggi cerca di conservare.

Prestes ha spiegato di aver potuto seguire soltanto a distanza i funerali del padre, che si sono svolti in Brasile. Alla cerimonia, ha raccontato, non era presente neppure la madre, con la quale non è riuscita a mettersi in contatto.

"Mamma non si è fatta sentire, ho provato a rintracciarla, ma non ha risposto. Mi rende incredula non sapere neanche cosa pensa", ha detto Prestes.

'Chiedeva perdono anche dal letto dell'ospedale'

"Lui chiedeva perdono anche dal letto dell'ospedale dove era ricoverato, io gli dicevo che andava tutto bene ma ora capisco che è una cosa del suo passato che aveva lasciato indietro"

Nonostante il momento complicato, Helena Prestes ha spiegato di poter contare sull’affetto delle persone a lei più vicine. Accanto a lei ci sono le sorelle e il fidanzato Javier Martinez, conosciuto durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello. La modella ha raccontato con un sorriso che in questi giorni lui cerca di sostenerla e starle accanto il più possibile.

"Ero in treno quando mi ha chiamato mia sorella piangendo. Quel giorno, stranamente, avevo sbagliato treno, non mi era mai successo. Avevo da poco ripreso il treno giusto, quando ho ricevuto la chiamata. All'inizio non volevo crederci, accettarlo, ho finto di non capire. Quando ho messo giù il telefono, ho chiamato Javier", ha spiegato.

Ha detto del padre: "Non pensavo che mi sarebbe mancato così tanto e che mi sarei pentita così tanto di non aver fatto quello che lui mi chiedeva. Lui era un musicista e mi chiedeva di farlo venire in Italia. Io gli chiedevo di aspettare perché non era il momento giusto. Le nostre ultime conversazioni erano su questo. Mi sento in colpa per non aver realizzato il suo sogno"

Di Martinez dice: "In questi giorni io piango per due, quando al ristorante mi viene un pensiero triste scappo in bagno e lui mi viene a prendere", prova a sdrammatizzare. Poi spiega che il padre: "Era innamorato della musica, cantavamo insieme".