Nel giorno in cui sul web si è parlato tantissimo del libro di Shaila Gatta e di quello che ha raccontato del flirt con Javier Martinez, Helena Prestes ha condiviso su X un video che tanti hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata nei confronti dell'ex rivale del Grande Fratello. La modella ha riso di un filmato con protagonista una ballerina, e secondo molti suoi fan avrebbe voluto rispondere in modo ironico e pungente alle recenti dichiarazioni dell'ex velina.

La mossa social che non passa inosservata

Dietro a quello che all'apparenza sembra un semplice post sui social potrebbe nascondersi qualcosa di più, o meglio quello che è quello che sostengono molti sostenitori di Helena sul web.

Di recente, infatti, Prestes ha caricato sul suo account di X un breve video nel quale si vede la mano di una persona mentre prende dei fazzoletti da un contenitore dove si vede chiaramente una ballerina sulle punte.

"Ahahah, incredibile", ha commentato la modella senza aggiungere altro.

Sono bastate queste poche parole per dare il via ad una teoria piuttosto interessante e che la 35enne non ha ancora né confermato e né smentito.

La teoria sul post di Helena

Tra i sostenitori di Helena c'è chi è convinto che questo video sarebbe una risposta della modella alle cose che Shaila ha raccontato nel suo libro sugli ex concorrenti del GF e soprattutto su Javier, che ha descritto come una persona vendicative che avrebbe disprezzato il suo corpo.

Secondo questa teoria, dunque, Prestes avrebbe usato il filmato in questione per punzecchiare la ballerina che dopo un anno ha parlato del flirt che ha avuto con il suo attuale compagno e di quello che sarebbe successo tra loro sotto le coperte.

L'opinione dei fan

Nel fandom di Helena sono in tanti a supportare questa tesi, infatti sotto al post di X si possono trovare diversi commenti a riguardo.

"Sei unica", "Come ti amo", "A buon intenditor poche parole", "Ogni riferimento a fatti o persone non è puramente casuale", "Sei avanti anni luce", "Ha lanciato arco e frecce", "Se vuoi lo giriamo alla scrittrice, ne ha bisogno", "Ormai può solo asciugarsi le lacrime da coccodrillo", "Sei di un altro livello", "Sei geniale, parli senza parlare", "La ballerina, sei fantastica", si legge sui social.