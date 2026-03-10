Nelle ultime ore sul web si è parlato molto del cast del Grande Fratello Vip, e anche Helena Prestes ha voluto esprimere un'opinione sulle scelte degli autori. Su X, infatti, la modella ha condiviso pienamente il pensiero di una fan che ha protestato per l'assenza di Stefania Orlando tra le opinioniste della nuova edizione del reality di Canale 5.

La frecciatina che non passa inosservata

Tra poche settimane Helena sarà protagonista della prima edizione di The Fifty, ma nel frattempo si tiene aggiornata su quello che accade attorno a lei.

Qualche ora fa, ad esempio, la modella ha voluto commentare il cast del Grande Fratello Vip, e in particolare chi affiancherà Ilary Blasi in studio.

Ad una fan che si è lamentata dell'assenza di Stefania Orlando tra le opinioniste della nuova stagione del reality, Prestes ha risposto: "Neanche io li perdonerò mai, dovevano chiamare lei".

La 35enne, dunque, sarebbe stata felicissima di vedere la sua amica nel ruolo di commentatrice del programma al quale ha partecipato per ben due volte in pochi anni.

Il parere dei fan di Helena

La frecciatina che Helena ha lanciato indirettamente agli autori del GF Vip, ha messo d'accordo la maggior parte dei suoi sostenitori.

"Stefania sarebbe stata perfetta come opinionista"; "Hanno preferito Selvaggia Lucarelli, ma come ragionano?", "Brava, lei sarebbe stata il top", "La penso anch'io così", "Lei è andata contro tutti per difenderti, è una grande donna", "Lo avrebbe meritato", "Fanno lavorare sempre le stesse persone", "Le cose migliori sono per pochi", "Ruolo perfetto per Stefania, peccato", "Ci hanno perso loro", "Non l'hanno scelta perché sarebbe stata scomoda", "Lei è sincera e diretta, troppo per loro", si legge su X in questi giorni.

Un nuovo reality dopo il Grande Fratello

A quasi un anno di distanza dalla finale del Grande Fratello che l'ha vista classificarsi al secondo posto, Helena sta per partecipare ad un altro reality.

Ad aprile (non si ancora il giorno preciso), infatti, su Prime Video saranno caricate le puntate della prima edizione italiana di The Fifty, un nuovo format in cui 50 personaggi famosi si sfideranno per provare ad aggiudicarsi il montepremi.

Secondo indiscrezioni tutte da verificare, la modella sarebbe riuscita ad arrivare in finale anche in questo programma.