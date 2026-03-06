L'altra sera Helena Prestes ha fatto una lunga live su TikTok e si è tolta diversi sassolini dalle scarpe. Stufa delle critiche gratuite che riceverebbe quotidianamente, la modella ci ha tenuto ad avvisare i suoi haters che d'ora in poi lei e Javier Martinez si rivolgeranno ad un avvocato per provare a contrastare l'odio che gli arriva dai social.

L'avvertimento di Helena in diretta

Da più di un anno Helena deve fare i conti con critiche e offese, ma ultimamente sembra essere arrivata al limite della sopportazione.

Mentre chiacchierava con i fan in live, infatti, la modella si è imbattuta in alcuni commenti negativi e ha deciso di replicare con un avvertimento piuttosto chiaro.

"La verità è che avete rotto le scatole. Anche Javier è d'accordo con me, basta. Mando tutto all'avvocato", ha detto Prestes rivolgendosi esclusivamente alle persone che non la apprezzano ma che non perdono l'occasione di guardare le sue dirette per insultarla o per mettere in dubbio la sua storia d'amore.

Ascoltate bene, i ragazzi sono stufi delle persone inutili x non dire parolacce 🤬😂😂🤩🐻🐯❤️😍 block block 😂 #helevier #prestinez #javi7 pic.twitter.com/yetbUqas5G — @hele.viers7 (@Jazmin72Jazmin) March 5, 2026

La gioia dei fan

Da tempo i sostenitori di Helena le chiedono di prendere seri provvedimenti nei confronti degli haters, soprattutto perché rovinerebbero la bella atmosfera che si crea quando sono in live tutti insieme.

"Giustamente lei e Javier sono stufi di queste persone", "Bloccateli tutti", "Ho esultato quando ho sentito la parola avvocato", "Sui social non si può dire e fare di tutto, è giusto così", "Finalmente si sono decisi", "Sto organizzando un party", "Aspettavo questo momento da un anno", "Era ora", "La pacchia è finita", "Le letterine stanno arrivando, cercatevi un bravo avvocato", si legge su X in queste ore.

Il retroscena su Javier

Helena ha dedicato poco tempo agli haters, infatti quasi tutta la diretta l'ha passata a chiacchierare con i fan del più e del meno.

Dopo aver fatto notare a tutti che era struccata, la modella ha svelato: "Javier mi dice che senza trucco sono più bella, quindi sto così.

Troppo facile mostrarsi con un abito lungo e i tacchi, è più coraggioso farsi vedere così al naturale".

In quest'ultima live Prestes è apparsa serena e divertita, e il merito è anche del posto dove si trovava: la casa che ha comprato da pochissimo a Lecco.