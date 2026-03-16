Il successo di Helena Prestes è sotto gli occhi di tutti, e non solo metaforicamente. Come ha documentato una sua amica sui social, alcuni bus di Roma sono tappezzati con l'immagine della modella in versione testimonial: i fan della 35enne hanno esultato per questo nuovo importante traguardo, ma consapevoli del fatto che ce ne saranno tanti altri.

La dedica dell'amica a Helena

Le critiche e gli attacchi degli haters sembrano non aver intaccato la carriera di Helena, anzi probabilmente hanno spinto la donna a voler fare ancora di più per dimostrare che si sbagliano sul suo conto.

Nell'ultimo anno Prestes ha inanellato successi in diversi ambiti professionali, ma il suo primo amore è sempre rimasto la moda.

Tanti brand hanno scelto l'ex concorrente del Grande Fratello come testimonial, e alcuni suoi shooting sono finiti anche sui bus delle città più importanti d'Italia.

"Sei ovunque amica", ha scritto una ragazza che conosce molto bene Helena e che per caso si è imbattuta nell'immagine di Prestes in giro per Roma.

Helena con Primadonna x le strade di Roma 🥰

Dalle storie di Pamelatherapist

Le vogliono tutti un gran bene❤️#helevier #prestinez pic.twitter.com/7jGMHvXCpc — Nunez (@Nunez353451) March 14, 2026

Il supporto dei fan

Ogni traguardo che raggiunge Helena è una gioia per tutte le persone che la seguono e la supportano da lontano, soprattutto tramite i social.

"Le vogliono tutti un gran bene", "Lei è ovunque e noi siamo felici", "Anche per le strade di Roma", "Helena è una ragazza speciale", "Si merita tutto", "Esempio di forza e determinazione", "Bravissima", "Siamo orgogliosi di te", "Sei unica", "Felice si sostenerti dal primo giorno", "Adorabile", "Prendiamoci tutto", si legge su X in questi giorni.

Il ritorno su YouTube

L'altro giorno Helena ha anche ripreso la sua attività su YouTube, e lo ha fatto con un video dedicato alla storia di un brand che sponsorizza.

Quest'intervista di Prestes ha conquistato i fan per la semplicità e la freschezza che ha emanato, tutte caratteristiche che la modella ha sempre dimostrato di avere davanti ai riflettori e non solo.

"Fresca, spigliata, mai impostata", "Bravissima, i minuti sono volati", "Ti adoro in questa versione", "Non annoi mai", "Simpatica e interessante, brava", "Sei migliorata tantissimo anche con l'italiano, complimenti", si legge sui social.