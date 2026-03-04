La sua famiglia sta vivendo un periodo complesso, ma Helena Prestes non intende lasciarsi sopraffare dal dolore. In questi giorni, infatti, la modella è a Milano per lavoro e si sta mostrando sorridente in tutti gli scatti che le stanno chiedendo di fare parenti e amici. La 35enne si è anche allenata con la sorella Mariana e su Instagram ha sfoggiato un corpo perfetto e forgiato da ore e ore in palestra.

Le immagini delle giornate milanesi

Sui social lo aveva anticipato che sarebbe tornata al lavoro, e in effetti Helena ha già ripreso tutte le attività che aveva lasciato in sospeso quando ha saputo della scomparsa del papà.

Nonostante il periodo delicato e il dolore per la perdita di uno dei suoi punti di riferimento, Prestes si sta mostrando serena e pronta a reagire alle difficoltà della vita.

A Milano, dove si trova da alcuni giorni, la modella ha posato per diversi scatti con amici e parenti e in ognuno di essi ha sfoggiato il suo sorriso migliore.

Oggi, 4 marzo, la 35enne è apparsa nelle storie Instagram di alcune persone con le quali ha condiviso l'allenamento in palestra e tra queste c'era anche sua sorella Mariana.

La gioia dei fan

Vedere Helena sorridente e circondata dagli affetti più cari, ha un po' rassicurato i fan che da più di una settimana erano preoccupati per come la modella avrebbe reagito al lutto.

"Il suo sorriso illumina il mondo", "Piano piano sta tornando, che bello", "Mi emoziono a vederla così", "Finalmente è un po' più tranquilla", "Sapere che è insieme a Mariana mi dà conforto", "Dovrebbe passare più tempo con sua sorella", "II suo sorriso è una carezza al cuore"; "Felice per lei", "Tornerà quella di prima, ci vuole solo tempo", "Si vede che sta un po' meglio", "Lei è una donna fortissima e lo sta dimostrando ancora una volta", si legge su X in queste ore.

Il selfie di Helena che conquista tutti

Sempre il 4 marzo Helena ha postato su Instagram una foto che ha colpito tutte le persone che la seguono: si tratta di un selfie allo specchio con gli addominali in bella vista.

"Focus on", ha scritto Prestes accanto a questo scatto con il quale ha voluto sfoggiare i risultati del duro lavoro che fa quasi ogni giorno in palestra.