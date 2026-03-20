A cosa sta lavorando Helena Prestes? I più attenti fan della modella non si sono lasciati sfuggire un dettaglio che potrebbe aver spoilerato uno dei nuovi progetti della loro beniamina. In uno scatto che ha postato sui social, infatti, la 35enne indossa un microfono che solitamente è usato nei programmi tv; da qui in molti hanno dedotto che in questi giorni l'ex concorrente del Grande Fratello potrebbe aver registrato un'ospitata che dovrebbe andare in onda prossimamente.

Il selfie di Helena che incuriosisce

Helena non si ferma mai e proprio in questi giorni è volata a Milano per lavorare ad un progetto ancora top secret.

In una foto che ha pubblicato sui suoi profili social, però, la modella potrebbe aver dato una piccola anticipazione di quello che ha fatto nelle ultime ore.

Nel selfie in questione Prestes è impegnata a mandare un bacio all'obiettivo, ma a catturare l'attenzione dei fan è stato il microfono che indossava quando lo ha scattato.

Generalmente questo archetto lo usano i personaggi che partecipano ad una trasmissione televisiva, quindi è molto probabile che la 35enne abbia registrato un'ospitata che potrebbe andare in onda prossimamente.

quante novità in questi giorni di lavoro della bellissima non vedo l'ora di scoprire tutto 😍 pic.twitter.com/u9PQ9ud7yB — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) March 20, 2026

L'attesa dei fandom

Sui social si sta parlando molto del possibile ritorno di Helena in tv, e tra i fan c'è chi non vede l'ora di scoprire cosa ha fatto davvero a Milano prima del weekend.

"Quante novità lavorative in questi giorni, che bello"; "Non vedo l'ora di sapere tutto quello che ha combinato", "Lasciamo perdere le polemiche inutili e pensiamo al fatto che oggi indossava un archetto", "Cosa avrà registrato?", "Non sto più nella pelle", "Parla Helena, siamo troppo curiosi", "Quanto dobbiamo aspettare ancora?", si legge su X.

Il significato del nuovo tatuaggio

In queste ore Helena ha emozionato i fan svelando il significato del tatuaggio che ha fatto di recente sulla mano.

Per omaggiare due tra gli uomini più importanti della sua vita, la modella ha deciso di tatuarsi le iniziali dei loro nomi: la L di Luis (il padre scomparso qualche settimana fa) e la J di Javier.

Prestes ha scelto di unire queste due lettere in un unico simbolo che secondo tanti ricorderebbe anche quello dell'infinito.