Dopo mesi di tentativi Helena Prestes è riuscita a recuperare la pagina Instagram del suo brand Ayla, che era sparita da un giorno all'altro pare a causa delle ripetute segnalazioni degli haters della modella. Da alcune ore, però, l'account è di nuovo attivo e i fan della 35enne stanno esultato per quella che è a tutti gli effetti una vittoria contro chi continua a mettere i bastoni tra le ruote alla loro beniamina.

Il ritorno del profilo dopo la sospensione

Qualche tempo fa Helena aveva denunciato l'improvvisa sparizione del profilo Instagram del suo brand di abbigliamento fatto all'uncinetto, e nel farlo aveva puntato il dito contro chi che ce l'avrebbe con lei per fatti accaduti nella casa del Grande Fratello.

La modella si era detta pronta a tutto pur di recuperare l'account dedicato ad un progetto al quale lavorano molte altre persone, e nelle scorse ore è riuscita nel suo intento.

Come hanno fatto notare diversi sostenitori di Prestes, la pagina di Ayla è di nuovo disponibile e questo significa che la 35enne ha vinto contro i suoi haters per l'ennesima volta.

Buongiorno così , perché l amore vince sempre 🩷 #heleners pic.twitter.com/OrQXmYC5QW — shak (@shakhele) March 13, 2026

L'entusiasmo dei fan di Helena

La notizia del recupero della pagina Instagram del brand di Helena, ha reso felici le tantissime persone che la seguono e la supportano sui social.

"L'amore vince sempre", "Questo si che è un buongiorno", "Finalmente è tornata", "E andiamo", "Forza", "Cattiverie e ingiustizie non vinceranno mai", "Avanti tutta", "Che gioia", "Sono troppo felice per Helena", "Più forte di prima", "Siamo tutti con te", "Una bellissima notizia", si legge su X il 13 marzo.

Nuova intervista a Verissimo

Un'altra notizia che ha reso felici i fan, è quella del ritorno di Helena a Verissimo nel weekend.

La modella, infatti, sarà ospite di Silvia Toffanin sabato 14 marzo e parlerà per la prima volta di come è cambiata la sua vita da quando è venuto a mancare il papà Antonio.

Prestes, dunque, tornerà su Canale 5 ad un mese di distanza dall'ultima volta e lo farà per raccontarsi senza filtri al pubblico che continua a sostenerla e a volerle bene.

Tra qualche settimana, invece, uscirà la prima edizione di The 50, un nuovo reality di Amazon che vedrà Helena e altri 49 personaggi famosi sfidarsi per vincere un montepremi.