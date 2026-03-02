Domenica 1° marzo su Rai 1 è andato in onda il film Franco Battiato - Il lungo viaggio con Dario Aita che ha vestito i panni del cantautore siciliano. La sfida degli ascolti tv ha visto vincere la rete ammiraglia con il 18,8% di share. Su X, gli utenti si sono complimentati con Aita vista l'interpretazione magistrale di Franco Battiato.

Ascolti tv domenica 1° marzo

Nel prime time di domenica 1° si è rinnovata la sfida degli ascolti tv. Su Rai 1 il film Franco Battiato - Il lungo viaggio ha vinto sul competitor ottenendo il 18,8% di share e 2.961.000 spettatori.

Su Rai2 Una commedia pericolosa è stato seguito da 811.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Rai 3, Presadiretta ha raccolto davanti al piccolo schermo 842.000 spettatori. Su Rete4 Fuori dal Coro ha siglato il 5.2% di share. Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo in onda su Canale 5 è stato seguito da 1.781.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Italia1 Le Iene hanno incollato davanti al video 1.237.000 spettatori. Su La7 Il caso Epstein – Il racconto continua ha ottenuto il 3.7% di share, mentre sul Nove Che Tempo che Fa ha radunato 1.609.000 spettatori con il 9% e 920.000 spettatori con l’8.5% nella parte chiamata Il Tavolo.

Sentiment positivo tra gli utenti del web per il film sulla vita di Franco Battiato

Su X, gli utenti hanno commentato in modo positivo sulla vita di Franco Battiato: tra i commenti spiccano gli elogi all'interpretazione di Dario Aita e al modo in cui è stato strutturato il film.

Un utente ha scritto: "Da Bernardo in Questo nostro amore a Franco Battiato, quanto strada ha fatto Dario Aita". A fare eco ci ha pensato un altro fan: "Dario Aita è stato semplicemente pazzesco nel ruolo di Franco Battiato. Ha catturato la voce, le movenze, tutto. Un ricordo molto toccante del Maestro. Grazie Dario". Un altro utente ha scritto: "L'interprete nei panni di Franco Battiato è stato semplicemente immenso. Un’interpretazione delicata e potente allo stesso tempo.

Inutile dire che ora farò un rewatch della sua intera discografia in loop. Un viaggio necessario". Tra gli utenti c'è chi si è complimentato con la Rai: "È stato un viaggio pazzesco. Sono in una valle di lacrime per il finale dolce amaro". "Amo alla follia Dario Aita (dai tempi di Questo nostro amore). Bravissimo", ha invece concluso un utente.