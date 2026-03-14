Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 previsti dal 23 al 27 marzo in prima visione assoluta rivelano che Umberto Guarnieri si ritroverà travolto dalla bufera mediatica dopo che verrà alla luce un durissimo articolo nei confronti del commendatore, legato al caso dell'avvelenamento dei bambini.

Intanto Adelaide tornerà a essere presente nelle trame della soap grazie a una lettera che farà recapitare a sua figlia Odile, la quale finirà per accendere nuove tensioni e contrasti proprio con lo zio Umberto.

Umberto travolto dalla bufera: anticipazioni Il Paradiso delle signore 23-27 marzo

La vita di Umberto Guarnieri continuerà a essere stravolta dall'uscita di un articolo che lo vedrà coinvolto in prima persona come responsabile del clamoroso caso dei bambini avvelenati.

Il commendatore verrà ritenuto in parte responsabile perché avrebbe favorito dei lavori su quei terreni risultati poi contaminati tramite la sua banca.

Umberto si ritroverà al centro di una vera e propria bufera mediatica e non saprà come venirne fuori, soprattutto dopo che in città appariranno dei manifesti in cui verrà duramente accusato di essere stato l'artefice di ciò che è accaduto a quei bambini.

Una situazione drammatica per il commendatore Guarnieri che, tuttavia, potrà contare sul pieno supporto da parte di sua figlia Marta.

Adelaide torna presente nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 23 al 27 marzo su Rai 1, inoltre, rivelano che Adelaide tornerà a essere presente nelle trame della soap.

La contessa, dopo un lungo periodo di assenza e silenzio, farà recapitare una sua lettera a villa Guarnieri, indirizzata alla figlia Odile.

Tale missiva finirà per creare subito delle nuove tensioni tra Odile e lo zio Umberto: il loro rapporto, già fortemente in crisi, subirà una vera e propria battuta d'arresto.

Odile si mostrerà sempre più furiosa nei confronti dello zio e anche della mamma stessa, avvicinandosi sempre più al suo Ettore, con il quale porterà avanti i preparativi delle nozze, intenzionata a coronare al più presto il loro sogno d'amore.